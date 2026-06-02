باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر لطفی، مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران از پایان موفقیت‌آمیز تعمیرات اساسی و بازسازی کامل ترانسفورماتور ۱۹۰ مگاولت‌آمپری نیروگاه هرمز خبر داد و این اقدام را یکی از دستاوردهای مهم صنعت برق کشور در مسیر خودکفایی و توسعه توانمندی‌های داخلی عنوان کرد.

وی با اشاره به بروز نقص فنی در این تجهیز راهبردی اظهار کرد: با توجه به عدم ارائه خدمات فنی از سوی شرکت سازنده خارجی، مسئولیت اجرای عملیات حساس بازسازی و ساخت قطعات مورد نیاز، از جمله طراحی، ساخت و نصب سیم‌پیچ جدید ترانسفورماتور، به متخصصان شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران واگذار شد.

مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان این مجموعه افزود: پشتیبانی فنی و ساخت قطعات حساس، از مهم‌ترین راهبردهای شرکت برای تقویت توسعه پایدار صنعت برق کشور است. متخصصان ما توانستند با تکیه بر دانش فنی و تجربه داخلی، این پروژه پیچیده را با موفقیت به سرانجام برسانند.

لطفی خاطرنشان کرد: این مأموریت در دو جبهه کاری شامل کارگاه‌های تخصصی شرکت و سایت نیروگاه در بندرعباس و در شرایط سخت اقلیمی و گرمای شدید جنوب کشور اجرا شد و پس از انجام موفقیت‌آمیز تست‌های استاندارد، ترانسفورماتور آماده بهره‌برداری و اتصال به شبکه سراسری برق کشور است.

وی با تأکید بر اهمیت این تجهیز در فرآیند تولید برق منطقه اظهار کرد: نیروگاه هرمز با ظرفیت ۱۶۰ مگاوات در بخش گاز، نقش مهمی در تأمین برق منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس ایفا می‌کند و انجام این تعمیرات اساسی، تداوم تولید و پایداری تأمین انرژی در این قطب صنعتی را تضمین خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران همچنین به نقش این شرکت در صنعت برق کشور اشاره کرد و گفت: شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران مستقر در استان البرز، به عنوان یکی از مجموعه‌های تخصصی و راهبردی صنعت برق، نقش مؤثری در حفظ پایداری و قابلیت اطمینان شبکه سراسری برق کشور بر عهده دارد.