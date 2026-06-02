وزیر آموزش و پرورش دو گزینه احتمالی برگزاری امتحانات نهایی دانش‌آموزان را تشریح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر آموزش و پرورش و معاونان وزارت آموزش و پرورش آخرین وضعیت برگزاری آزمون نهایی دانش‌آموزان و همچنین خسارات وارده بر مدارس و فضا‌های آموزشی در دوران جنگ تحمیلی سوم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش در این جلسه اظهار کرد: آزمون مدارس نمونه دولتی و استعداد‌های درخشان (سمپاد) با حضور ۶۰۰ هزار دانش‌آموز در ۲۹ خرداد برگزار خواهد شد.

وی در خصوص برگزاری امتحانات نهایی دانش‌آموزان نیز، گفت: دو سناریو را در این زمینه مدنظر داریم؛ یکی برگزاری آزمون به‌صورت حضوری از ۱۳ تیرماه که منوط به دریافت مجوز‌های لازم از شورای عالی امنیت ملی است.

کاظمی ادامه داد: دوم؛ اگر شرایط کشور به گونه‌ای بود که به هر دلیل امکان برگزاری امتحان نهایی فراهم نبود، آزمون‌های پایه یازدهم و دوازدهم را هم همانند سایر پایه‌های تحصیلی، به صورت داخلی برگزار خواهیم کرد تا امکان فارغ‌التحصیلی داشته و در رشته‌هایی که نیازمند شرکت در آزمون سراسری نیست، پذیرش شوند.

وزیر آموزش و پرورش تأکید کرد: البته دانش‌آموزانی که قصد شرکت در کنکور و بهره‌مندی از سوابق تحصیلی دارند، باید در اولین فرصت ممکن در امتحانات نهایی که در هر صورت ۱۵ روز بعد از عادی شدن شرایط در کشور برگزار خواهد شد، شرکت کنند.

برچسب ها: علیرضا کاظمی ، امتحانات مدارس ، امتحان نهایی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۰ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
ما خواستار لغو امتحانات نهایی یازدهم و برگزاری آن به شیوه ی مجازی هستیم لطفا روحیه ی ما دانش‌آموزان رو درک کنید در این شرایط نمیشه اصلا تمرکز کرد
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۰
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Iran (Islamic Republic of)
یکتا
۰۱:۵۱ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
چرا اذیت میکنید به قرآن کنکور به اندازه کافی به آدم فشار و استرس وارد میکنه ،چرا فقط بلدین حال آدم بد کنین.
۰
۴
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Iran (Islamic Republic of)
دیوونه شدم
۲۲:۵۴ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
یه روز میگید 21 یه روز میگید 13
یه روز 2 هفته تا کنکور یه روز 1 ماه
بسه دیگه. بسه
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۴ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
پایه یازدهم را برای کنکور تأثیر مثبت بگذارید
۰
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۰ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
فقط میشه برای چنین وزارتخانه‌ای ابراز تاسف کرد. وقتی بزرگتر وزارتخانه درک درستی از شرایط روحی دانش‌آموزان ندارد از باقی پرسنلش چه انتظاری میره؟
۰
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۲ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
مگه از ۲۱ تیر نبود؟
۰
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۵ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
خب خب،کم‌کم جناب وزیر می فرمایند که از همین شنبه آزمونها شروع میشه...از آخر مرداد به سیزده تیر رسیدن.چه پیشرفت سریعی!!
۰
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۳ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
هر موقع شورای عالی امنیت ملی،مجوز جلسات حضوری مجلس رو صادر کرد بعد برای بچه های مردم تعیین تکلیف کنید.میناب و لامرد رو یادتون رفته؟
۰
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۱ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
ما چطوری می تونیم این همه درس رو تو بیست و سه چهار روز امتحان بدیم؟ نصف سال که تعطیل و مجازی گذشت.با کدوم قانون،امتحان حضوری می گیرید؟ اصلا جان دانش.آموزان دوازدهم و یازدهم براتون مهمههههه؟؟!
۰
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۰ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
نهایی یازدهم رو لغو کنید.چرا اینقدر آزار دارید آخه؟؟
۱
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۹ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
اگر همین خرداد ماه،آزمونها رو توسط مدارس برگزار کنید و اتمام پایه و فارغ التحصیلی صورت بگیره بهترین کاره.در فرصت مناسب،هر کسی دوست داشت کنکور بده،نهایی امتحان میده.عمرمونو با تردید و ندونم کاری تموم کردین
۰
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۷ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
برای بار چندم،تاریخ تغییر کرد و از بیست و یکم تیر به سیزدهم تیر رسید.سماجتتون رو درک نمی کنم.استرس انداختن به جون دانش‌آموز خوشحالتون می کنه؟؟؟
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۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۴ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
شورای امنیت ملی مگه علم غیب داره ؟؟؟
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۷
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