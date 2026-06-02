باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه صهیونیستی «معاریو» اعتراف کرد که «هراس بنیامین نتانیاهو از دونالد ترامپ، به مراتب بزرگ‌تر از فشار‌های ناشی از ساکنان شمال و فریاد‌های اعتراض‌آمیز افکار عمومی نسبت به این واقعیت است که سربازان ارتش اکنون در لبنان به سیبل‌های یک میدان تیر تبدیل شده‌اند؛ آن هم در شرایطی که ارتش، با وجود فرارسیدن فصل تابستان، تا گردن در باتلاق لبنان فرو رفته است.»

کار‌های نمایشی و بازی‌های سیاسی در سطح مدیریتی

این روزنامه نوشت: «در داخل ارتش اسرائیل این درک وجود دارد که اظهارات بنیامین نتانیاهو و یسرائیل کاتس (وزیر جنگ) مبنی بر صدور دستور به ارتش برای حمله به بیروت، چیزی جز یک نمایش از مکتب فکری نتانیاهو برای جلوگیری از حمله ارتش به لبنان نبوده است.»

معاریو اشاره کرد: «مشکل بزرگ و پیچیده این است که فرماندهان ارتش از خودشان می‌ترسند و شهامت عرضه یک موضع حرفه‌ای به افکار عمومی را ندارند.»

این رسانه افزود: «اظهارات نخست‌وزیر و وزیر جنگ بلافاصله یک معادله کهنه-نو ایجاد کرد؛ چرا که ایرانی‌ها نشان دادند که قدرت حاکم در لبنان هستند و به همین دلیل فورا گفت‌و‌گو‌ها با آمریکایی‌ها را متوقف کردند و حتی هشدار دادند که محاصره دریایی را از طریق توقیف کشتی‌ها در تنگه هرمز و تنگه باب‌المندب تشدید خواهند کرد. همین امر کافی بود تا رئیس‌جمهور آمریکا با بنیامین نتانیاهو تماس بگیرد و او را در منگنه قرار دهد.»

غرش شیر که به میو‌میو گربه تبدیل شد

معاریو در ادامه آورد: «نتانیاهو اکنون می‌تواند نفس راحتی بکشد؛ چرا که او یک توجیه متقاعدکننده برای وضعیت خطرناک امنیتی در شمال و شکست نظامی و سیاسی جنگ غرش شیر، که اکنون به میومیوی یک گربه تبدیل شده، پیدا کرده است. بله، این بار هم او مقصر این شکست نیست و بر خلاف همیشه، این بار متهم نه مشاور حقوقی کابینه است و نه دیوان عالی دادگستری، بلکه مقصر اصلی دونالد ترامپ است!»

این روزنامه افزود: «از هرج‌ومرج در خیابان‌ها تا باتلاق لبنان؛ اسرائیل مانند کشوری به نظر می‌رسد که هر طرفی معادله خود را به آن دیکته می‌کند: حریدی‌ها از درون، حزب‌الله از بیرون و ترامپ بالاتر از همه.»

این روزنامه خاطرنشان کرد: «در یک کشور طبیعی و جدی، باید همین امروز صبح (سه‌شنبه) چندین اتفاق رخ می‌داد؛ از جمله اینکه کابینه و رئیس آن استعفا داده و به خانه‌هایشان می‌رفتند و پیش از آن، فرمانده کل پلیس و صفی از فرماندهان ارشد آن باید کلید‌ها را تحویل می‌دادند و شکست خود را در برخورد با تظاهرات حریدی‌ها اعلام می‌کردند.»

تظاهرات حریدی‌ها

این روزنامه اشاره کرد که تظاهرات حریدی‌ها و رفتار آنها یک لکه ننگ برای رژیم تروریستی اسرائیل است، معاریو ادامه داد: «هر روز جنگجویان ارتش اسرائیل در نبرد‌های لبنان کشته می‌شوند و باری که بر دوش سربازان نظام و نیرو‌های ذخیره قرار دارد، طاقت‌فرسا شده است.»

معاریو پلیس را متهم کرد که «بار دیگر در هر آنچه به نقض نظم عمومی توسط حریدی‌ها مربوط می‌شود، از خود ضعف و سستی نشان داده است.»

در بیانیه صادر شده از سوی «مجمع فرماندهان کل و افسران بازنشسته پلیس» آمده است: «کسی که چشم خود را بست و با یورش نمایندگان مجلس و آشوب‌گران به پایگاه‌های ارتش اسرائیل در بیت لید و سده تیمان برخورد نکرد، نباید از هجوم اوباش تحریک‌شده توسط رهبرانشان به مراکز پلیس غافلگیر شود و اگر یورش بعدی به مقر‌های حکومتی باشد نیز نباید تعجب کند.»

این روزنامه در پایان، برخورد طولانی‌مدت پلیس و همچنین رفتار روز گذشته آنها با نقض نظم عمومی توسط حریدی‌ها را «صوری»، فریبکارانه و توام با پنهان‌کاری دانست و اشاره کرد: «حریدی‌ها معادلات نگران‌کننده‌ای را تحمیل کرده‌اند؛ با این مضمون که اجرای قانون علیه فراریان از خدمت و متخلفان این فرقه، با فلج کردن کشور پاسخ داده خواهد شد.»

منبع: المیادین