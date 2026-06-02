باشگاه خبرنگاران جوان - علی بلاک با اشاره به مصوبه شورای تامین شهرستان میناب اظهار کرد: این تصمیم با هدف تسهیل روند توزیع سوخت، کاهش ازدحام در جایگاهها و افزایش رفاه شهروندان اتخاذ شده است.
وی بیان کرد: بر اساس این مصوبه، استفاده از کارتهای اضطراری (آزاد) جایگاههای سوخت تنها در بازه زمانی تعیینشده امکانپذیر خواهد بود و شهروندان میتوانند در ساعات اعلامشده برای دریافت سوخت به جایگاهها مراجعه کنند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار ویژه میناب ادامه داد: اجرای این طرح در راستای مدیریت بهتر توزیع سوخت، ساماندهی فرآیند سوخترسانی و ایجاد دسترسی منظمتر برای شهروندان انجام میشود.
بلاک، همچنین با تاکید بر تداوم نظارت بر نحوه عرضه سوخت گفت: برخورد با افرادی که بیش از یک بار در روز اقدام به سوختگیری میکنند، توسط مراجع قانونی و انتظامی با جدیت دنبال خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: به منظور افزایش دقت و اثربخشی نظارتها، تمامی جایگاههای عرضه سوخت شهرستان به دوربینهای پلاکخوان مجهز شدهاند تا تخلفات احتمالی با سرعت و دقت بیشتری شناسایی و پیگیری شود.
معاون فرماندار ویژه میناب از شهروندان خواست با رعایت مقررات و همکاری با عوامل اجرایی، در اجرای هرچه بهتر این طرح و توزیع عادلانه و منظم سوخت مشارکت کنند.