باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- غریب سجادی با اشاره به برخی نارضایتیهای مردمی در زمینه کیفیت خدمات نانواییها اظهار کرد: گلایهها و مطالبات مردم باید بهصورت دقیق واکاوی شود و دستگاههای متولی برای رفع مشکلات و ارتقای کیفیت خدمات برنامهریزی کنند.
فرماندار سنندج همچنین بر ضرورت حمایت از نانوایان متعهد و قانونمند تأکید کرد و افزود: نانواییهای نمونه و خبازان شریف و خوشسابقه باید در مناسبتهای مختلف مورد تقدیر قرار گرفته و به جامعه معرفی شوند تا فرهنگ خدمترسانی مطلوب در این صنف و سایر صنوف تقویت شود.
سجادی با انتقاد از عملکرد برخی واحدهای آزادپز، خواستار ساماندهی این بخش شد و گفت: تمامی واحدهای آزادپز باید دارای مجوزهای قانونی باشند و واحدهای فاقد مجوز شناسایی و با همکاری دستگاههای نظارتی و مراجع قانونی نسبت به تعیین تکلیف آنها اقدام شود. همچنین منشأ تأمین آرد واحدهای آزادپز باید بهصورت شفاف مشخص و کنترل شود.
وی با تأکید بر ضرورت افزایش نظارتها افزود: احساس رهاشدگی و نبود نظارت از جمله مواردی است که مردم را آزار میدهد. بازدیدها و گشتهای نظارتی باید بهصورت مستمر و هدفمند ادامه داشته باشد و از تمامی ظرفیتها و ابزارهای قانونی برای برخورد با تخلفات استفاده شود.
فرماندار سنندج همچنین خواستار اطلاعرسانی مناسب اقدامات نظارتی شد و گفت: گزارشهای بازرسی و نتایج اقدامات انجامشده باید بهصورت منظم احصا و اطلاعرسانی شود تا اعتماد عمومی نسبت به عملکرد دستگاههای مسئول افزایش یابد.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه مدیریت بحران و تأمین نان در شرایط اضطراری اظهار داشت: در زمینه دوگانهسوز کردن نانواییها اقدامات خوبی با همکاری بنیاد علوی، بنیاد برکت و بانک کشاورزی انجام شده و این موضوع نقش مهمی در جلوگیری از بروز مشکل در زمان بحران خواهد داشت.
سجادی افزود: تاکنون ۱۰۰ نانوایی از طریق تسهیلات بنیاد علوی برای دوگانهسوز شدن و تأمین موتور برق تجهیز شدهاند و ۱۲۰ نانوایی نیز نسبت به تهیه کپسول گاز اقدام کردهاند.
وی از آمادگی تعدادی از نانواییهای شهر سنندج برای فعالیت در شرایط بحرانی خبر داد و بر ضرورت برگزاری مانورهای آمادگی تأکید کرد.
فرماندار سنندج همچنین با اشاره به اهمیت ذخیرهسازی مناسب آرد گفت: انبارداری دارای ضوابط و سازوکار مشخصی است و وضعیت انبارهای موجود از جمله انبار خلیج فارس باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
سجادی با انتقاد از ارائه گزارشهای کلیشهای در جلسات کارگروه خاطرنشان کرد: باید از طرح مطالب تکراری و روتین فاصله بگیریم و مسائل را بهصورت دقیق، کارشناسی و مبتنی بر آمار و اطلاعات واقعی بررسی کنیم.
وی افزود: در حال حاضر آمار دقیق و بهروزی از تعداد و وضعیت نانواییها در اختیار نداریم و این موضوع قابل قبول نیست. همچنین مقرر شده بود برای نانواییهای آزادپزی که خرید آرد خود را از طریق سامانه انجام نمیدهند پرونده تشکیل شود که لازم است این موضوع با جدیت پیگیری شود.
فرماندار سنندج در پایان بر پیگیری وضعیت واحدهای فاقد پروانه، تشکیل پرونده برای متخلفان، استمرار نظارت و بازرسیها و همچنین تشدید نظارتهای بهداشتی تأکید کرد و گفت: نظارت بهداشتی بر نانواییها تأثیر مستقیم بر سلامت مردم دارد و باید با حساسیت ویژه دنبال شود. همچنین استفاده از آردهای غیرمرتبط با فعالیت صنفی نانواییها باید بهطور جدی مورد رصد و برخورد قانونی قرار گیرد.