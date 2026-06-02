باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - محمد سبزهزاری مدیر کل هواشناسی خوزستان در گفتگو با خبرنگار ما گفت: آمار منتشر شده از وضعیت بارش ایستگاههای هواشناسی خوزستان نشان میدهد که بسیاری از مناطق استان در سال آبی جاری نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی در میزان بارندگی داشتهاند؛ موضوعی که نویدبخش بهبود شرایط منابع آبی و کاهش بخشی از تنشهای ناشی از خشکسالی در استان است.
وی افزود: بر اساس دادههای هواشناسی تا پایان خردادماه، ایذه با ثبت حدود ۷۴۰ میلیمتر بارش، پربارشترین نقطه خوزستان در سال آبی جاری بوده است.
سبزه زاری بیان کرد: پس از دزفول، رامهرمز با حدود ۶۰۰ میلیمتر، لالی با ۵۸۰ میلیمتر و دزپارت با بیش از ۵۴۰ میلیمتر بارش در ردههای بعدی قرار گرفتهاند و عملکردی فراتر از شرایط نرمال را به ثبت رساندهاند.
مدیر کل هواشناسی خوزستان تاکید کرد: این در حالی است که در مناطق مرکزی و جنوبی استان نیز روند بارشها نسبت به سال گذشته بهبود یافته است.
در ایستگاه های هواشناسی اهواز ، دزفول ، شوش ، آبادان ، بستان ،شوشتر ، دزپارت و گتوند نسبت به بارش بلندمدت کاهش نشان میدهند . در دیگر ایستگاه ها شاهد افزایش بارش نسبت به سال گذشته بوده است.
کارشناسان معتقدند رشد بارشها در مناطق بالادست حوضههای آبریز خوزستان میتواند نقش مؤثری در تقویت منابع آبی، بهبود وضعیت سدها و افزایش ذخایر آب استان داشته باشد. با این حال، آنها تأکید میکنند که تداوم مدیریت مصرف آب همچنان یک ضرورت اجتنابناپذیر است؛ زیرا تغییرات اقلیمی و نوسانات بارندگی همچنان یکی از چالشهای اصلی کشور محسوب میشود.
بررسی نمودار مقایسهای بارش ایستگاههای هواشناسی استان همچنین نشان میدهد که در اغلب نقاط خوزستان، میزان بارش سال آبی جاری به طور محسوسی از سال گذشته بیشتر بوده و این مسئله امیدها برای عبور از آثار خشکسالیهای سالهای اخیر را افزایش داده است.
کارشناسان هواشناسی میگویند هرچند افزایش بارندگیها یک خبر امیدوارکننده برای استان است، اما ارزیابی نهایی وضعیت منابع آب نیازمند بررسی حجم روانآبها، ذخیره سدها و میزان مصرف در بخشهای مختلف خواهد بود.