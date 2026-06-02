باشگاه خبرنگاران جوان؛ فرزانه انصاری امروز دردیدار و نشست مشترک با رییس کل گمرک ایران که با هدف بررسی راهکارهای تسهیل در ترخیص کالاها برگزار شد، گفت: همکاران ما در این سازمان با تمام توان در تلاشند تا ضمن رعایت دقیق استانداردها، پاسخ به استعلامات گمرکی وترخیص کالاها را در سریعترین زمان ممکن انجام دهند.
وی افزود: با تدابیر اندیشیده شده، ترخیص کالاها از ۷.۵ روز در فروردین سال گذشته به ۳.۵ روز رسیده و برای کالاهای اساسی به ۵۲ ساعت کاهش یافته است.
فرزانه انصاری با اشاره به تعامل سازنده با گمرک، افزود: این سازمان با اجرای مطلوب مفاد تفاهمنامه مشترک با گمرک، در تلاش است تا نقش محوری خود را در تسهیل تجارت خارجی و پشتیبانی از فعالان اقتصادی به بهترین شکل ایفا کند.
در ادامه این نشست، فرود عسگری، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران، با استقبال از رویکرد سازمان ملی استانداردایران درراستای تسهیل تجارت اظهار داشت: بر اساس آخرین آمارهای احصاء شده، مدت زمان پاسخگویی به استعلامات گمرکی از سوی سازمان ملی استانداردایران روند کاهشی داشته است.
عسگری ابراز امیدواری کرد: با استمرار تلاشهای صورتگرفته از سوی سازمان ملی استاندارد و تقویت همکاریهای دوجانبه، روند پاسخگویی به استعلامات گمرکی در سال جاری بیش از پیش تسهیل و تسریع شود.