رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در نشست مشترک با رئیس کل گمرک، با اشاره به عزم جدی این سازمان برای تسهیل تجارت، از تلاش حداکثری برای کاهش زمان پاسخگویی به استعلامات گمرکی وترخیص کالا‌ها در مرز‌های زمینی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فرزانه انصاری امروز دردیدار و نشست مشترک با رییس کل گمرک ایران که با هدف بررسی راهکار‌های تسهیل در ترخیص کالا‌ها برگزار شد، گفت: همکاران ما در این سازمان با تمام توان در تلاشند تا ضمن رعایت دقیق استاندارد‌ها، پاسخ به استعلامات گمرکی وترخیص کالا‌ها را در سریع‌ترین زمان ممکن انجام دهند.

وی افزود: با تدابیر اندیشیده شده، ترخیص کالا‌ها از ۷.۵ روز در فروردین سال گذشته به ۳.۵ روز رسیده و برای کالا‌های اساسی به ۵۲ ساعت کاهش یافته است.

فرزانه انصاری با اشاره به تعامل سازنده با گمرک، افزود: این سازمان با اجرای مطلوب مفاد تفاهم‌نامه مشترک با گمرک، در تلاش است تا نقش محوری خود را در تسهیل تجارت خارجی و پشتیبانی از فعالان اقتصادی به بهترین شکل ایفا کند. 

در ادامه این نشست، فرود عسگری، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران، با استقبال از رویکرد سازمان ملی استانداردایران درراستای تسهیل تجارت اظهار داشت: بر اساس آخرین آمار‌های احصاء شده، مدت زمان پاسخگویی به استعلامات گمرکی از سوی سازمان ملی استانداردایران روند کاهشی داشته است.

عسگری ابراز امیدواری کرد: با استمرار تلاش‌های صورت‌گرفته از سوی سازمان ملی استاندارد و تقویت همکاری‌های دوجانبه، روند پاسخگویی به استعلامات گمرکی در سال جاری بیش از پیش تسهیل و تسریع شود.

برچسب ها: گمرک ، خدمات گمرکی
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