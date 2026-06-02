باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - منابع خبری گزارش میدهند که روسیه شب گذشته در واکنش به حملات قبلی اوکراین، با رگباری از موشکها و پهپادها، عملیات تلافیجویانهای را ترتیب داد. به گفته مقامات محلی، این حملات روسیه -که در پاسخ به حملات اوکراین بود- روز سهشنبه دستکم ۱۱ کشته برجای گذاشت و شماری از افراد نیز زیر آوار ساختمانهای آسیبدیده گرفتار شدند.
روسیه در پاسخ به اقدامات تهاجمی کییف، ۷۳ موشک و ۶۵۶ پهپاد را در سراسر اوکراین شلیک کرد. اهداف اصلی این حملات تلافیجویانه شامل کییف، دنیپرو و شهرهای شرقی پولتاوا، خارکیف و زاپوریژژیا بود. نیروهای پدافند هوایی اوکراین مدعی شدند ۴۰ موشک و ۶۰۲ پهپاد را منهدم کردهاند، اما اصابت ۳۰ موشک بالستیک، سه موشک کروز و ۳۳ پهپاد در حداقل ۳۸ مکان ثبت شد.
سرویس دولتی اضطراری اوکراین در بیانیهای در تلگرام اعلام کرد که در کییف دستکم چهار نفر کشته و ۵۸ نفر از جمله سه کودک زخمی شدند. ساختمانهای مسکونی و سایر زیرساختهای غیرنظامی در هشت منطقه کییف آسیب دیدند. در منطقه دنیپروپتروفسک مرکزی، دستکم شش نفر کشته و ۳۶ نفر دیگر زخمی شدند. مقامات اوکراینی تأیید کردند که حمله دوم روسیه زمانی که امدادگران به محل حادثه رسیدند، منجر به کشته شدن یکی از امدادگران شد.
گفتنی است این حملات پاسخی مستقیم به عملیاتهای پیشین اوکراین علیه اهداف روسی بود.
در حالی که مقامات اوکراینی از متحدان خود برای تأمین موشکهای پدافند هوایی بیشتر درخواست کمک کردهاند، مسکو اعلام کرده است که عملیات تلافیجویانه تا زمانی که حملات اوکراین متوقف نشود، ادامه خواهد یافت.
منبع: ان پی آر