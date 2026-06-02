باشگاه خبرنگاران جوان - دبیر قرارگاه نهضت توسعه عدالت در فضاها و تجهیزات آموزشی و پرورشی با مشارکت مردم آموزش و پرورش استان کرمان از اجرای طرح شهید عجمیان (بهسازی و شاداب سازی مدارس مناطق کم برخوردار) در بیش از ۳۰۰۰ کلاس درس در استان خبر داد.
اختر اسماعیل زاده در نشست کارگروه اجرایی طرح شهید عجمیان در استان گفت: طرح شهید عجمیان یک طرح تربیتی برای دانش آموزان است.
وی خاطر نشان کرد: طرح شهید عجمیان امسال با قوت در مدارس استان دنبال میشود نماد ایستادگی، ایثار و خدمت به مردم است.
اسماعیل زاده گفت: طرح شهید عجمیان نماد مشارکت در تمام سطوح از مردم، اولیا دانش آموزان، تشکلهای بسیج و نیروهای جهادی است که بخاطر این طرح با برکت در مدارس حضور پیدا میکنند تامدارس را با شاداب سازی برای دانش آموزان آماده کنند.
معاون سواد آموزی آموزش و پرورش استان کرمان افزود: طرح شهیدعجمیان در کنار شاداب سازی مدارس نقش تربیتی برای دانش آموزان دارد و برگرفته از الگوی ایرانی، اسلامی و انقلابی است.
اختر اسماعیل زاده گفت: دانش آموزان در مدارس حضور پیدا میکنند تاعلم بیاموزند و نیروهای جهادی در قالب طرح شهید عجمیان این مسیر را برای دانش آموزان هموار میکنند.
وی از اجرای طرح شهید عجمیان در بیش از ۳ هزار مدرسه استان خبر داد و گفت: تا کنون برای اجرای این طرح در مدارس کم برخوردار استان اعتباری بالغ بر ۸ میلیارد تومان اختصاص یافته است.
تعمیرات میز و نیمکت، درب و تخته کلاس ها، رنگ آمیزی دیوارهای کلاس و محوطه مدرسه، ترسیم دیوار نگاری با اهداف تربیتی، زیبا سازی و شاداب سازی نمازخانه مدارس، ایجاد حیاطی پویا و بانشاط، مرمت جزئی عایق سقفها و آسفالت حیاط، تعمیر و بهسازی سرویسهای بهداشتی و سیستم آب رسانی مدارس و اقدامات هویت بخش از جمله برافراشتن پرچم و نصب نقشه ایران از جمله فعالیتهای تحت پوشش طرح شهید عجمیان هستند.
منبع: آموزش و پرورش