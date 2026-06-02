دبیر قرارگاه نهضت توسعه عدالت در فضا‌ها و تجهیزات آموزشی و پرورشی از اجرای طرح شهید عجمیان در بیش از ۳۰۰۰ کلاس درس در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دبیر قرارگاه نهضت توسعه عدالت در فضا‌ها و تجهیزات آموزشی و پرورشی با مشارکت مردم آموزش و پرورش استان کرمان از اجرای طرح شهید عجمیان (بهسازی و شاداب سازی مدارس مناطق کم برخوردار) در بیش از ۳۰۰۰ کلاس درس در استان خبر داد.

 اختر اسماعیل زاده در نشست کارگروه اجرایی طرح شهید عجمیان در استان گفت: طرح شهید عجمیان یک طرح تربیتی برای دانش آموزان است.

وی خاطر نشان کرد: طرح شهید عجمیان امسال با قوت در مدارس استان دنبال می‌شود نماد ایستادگی، ایثار و خدمت به مردم است.

اسماعیل زاده گفت: طرح شهید عجمیان نماد مشارکت در تمام سطوح از مردم، اولیا دانش آموزان، تشکل‌های بسیج و نیرو‌های جهادی است که بخاطر این طرح با برکت در مدارس حضور پیدا می‌کنند تامدارس را با شاداب سازی برای دانش آموزان آماده کنند.

معاون سواد آموزی آموزش و پرورش استان کرمان افزود: طرح شهیدعجمیان در کنار شاداب سازی مدارس نقش تربیتی برای دانش آموزان دارد و برگرفته از الگوی ایرانی، اسلامی و انقلابی است.

اختر اسماعیل زاده گفت: دانش آموزان در مدارس حضور پیدا می‌کنند تاعلم بیاموزند و نیرو‌های جهادی در قالب طرح شهید عجمیان این مسیر را برای دانش آموزان هموار می‌کنند.

وی از اجرای طرح شهید عجمیان در بیش از ۳ هزار مدرسه استان خبر داد و گفت: تا کنون برای اجرای این طرح در مدارس کم برخوردار استان اعتباری بالغ بر ۸ میلیارد تومان اختصاص یافته است.

تعمیرات میز و نیمکت، درب و تخته کلاس ها، رنگ آمیزی دیوار‌های کلاس و محوطه مدرسه، ترسیم دیوار نگاری با اهداف تربیتی، زیبا سازی و شاداب سازی نمازخانه مدارس، ایجاد حیاطی پویا و بانشاط، مرمت جزئی عایق سقف‌ها و آسفالت حیاط، تعمیر و بهسازی سرویس‌های بهداشتی و سیستم آب رسانی مدارس و اقدامات هویت بخش از جمله برافراشتن پرچم و نصب نقشه ایران از جمله فعالیت‌های تحت پوشش طرح شهید عجمیان هستند.

منبع: آموزش و پرورش

برچسب ها: مدرسه ، طرح
خبرهای مرتبط
نهادینه کردن رویکرد پیشگیرانه و همدلی در حوزه حراست ضروری است
مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان:
پیش بینی ثبت نام بیش از ۵۳ هزار نو آموز کلاس اولی در استان کرمان
از جمع‌آوری مدارس کانکسی تا ساخت هزار کلاس درس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظارت میدانی بر روند برگزاری امتحانات مجازی در استان کرمان
ده‌زیار؛ قاب زنده‌ی سوگ عاشورایی + تصاویر
هشدار قاطع رئیس حوزه قضایی کوهبنان به معادن ناایمن
عیدیِ غدیر برای ۸ زندانی کرمانی/ طنین آزادی در آستانه عید ولایت
آخرین اخبار
ده‌زیار؛ قاب زنده‌ی سوگ عاشورایی + تصاویر
عیدیِ غدیر برای ۸ زندانی کرمانی/ طنین آزادی در آستانه عید ولایت
هشدار قاطع رئیس حوزه قضایی کوهبنان به معادن ناایمن
نظارت میدانی بر روند برگزاری امتحانات مجازی در استان کرمان