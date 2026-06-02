باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان گفت: مجوز صادر شده در دوره مدیریت قبلی برای ساختمان «پاساژ طلای هورامات» در بلوار ساحلی بندرعباس باطل شده و پرونده آن در کمیته حقوقی اداره کل بررسی میشود.
عادل شهرزاد افزود: همچنین در زمان مدیران کل سابق، مجوزهایی صادر شده که وجاهت قانونی نداشته و نباید صورت میگرفت که این مجوزها نیز ابطال شده و به شکل جدی موضوع در حال بررسی است.
وی با اشاره به پرونده ساختمان هورامات و چندین مورد دیگر اظهار کرد: یکی از چالشهای اصلی این اداره کل، مسائل حقوقی مرتبط با حریم و محدوده آثار تاریخی است که به همین منظور، کمیته حقوقی تشکیل شده و همه پروندهها را یکبهیک بررسی میکنیم تا به نتیجه مطلوب برسیم.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان با تاکید بر لزوم تجدیدنظر در مجوزهای صادر شده، بیان کرد: هفت پهنه که در گذشته مجوز ساخت در آنها صادر شده بود، دوباره از نظر اسناد و مدارک بازبینی شد و پروندههای آنها در بخش حفاظتی و حراستی در حال ساماندهی است.
شهرزاد با اشاره به گستردگی جغرافیایی استان هرمزگان خاطرنشان کرد: وسعت این استان ۱۰۳ هزار کیلومتر مربع بوده و نمونه این تخلفات در نقاط مختلف کم نیست؛ اولویت ما ثبت آثار تاریخی و فرهنگی با موضوعات مشخص، شامل تهیه و تدوین پرونده ثبت میراث خلیجفارس یکی از برنامههای سال جاری است.