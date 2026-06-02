باشگاه خبرنگاران جوان - اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، عصر دوشنبه، ۱۱ خردادماه در نشستی مشترک با پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیما و جمعی از مدیران ارشد رسانه ملی حضور یافتند و ضمن تبادل نظر پیرامون مسائل مطروح در حوزه صداوسیما، به بیان دیدگاهها و نقطه نظرات خود درباره عملکرد رسانه ملی در روزهای اخیر پرداختند.
شبکههای رادیویی و تلویزیونی تصویرگر اقتدار و قدرت ملی
در همین زمینه، احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، با مثبت ارزیابی کردن عملکرد رسانه ملی در جنگ تحمیلی سوم، گفت: شبکههای رادیویی و تلویزیونی هر شب همراه مردم و پای وطن ایستادهاند و تصویری از اقتدار و قدرت ملی را روی آنتن میبرند.
وی افزود: هوشمندی شبکه خبر در این ایام، به اعتمادآفرینی برای مخاطبان انجامید و آنان را به ماندن در میدان و دنبال کردن روایت ملی ترغیب کرد.
راستینه همچنین با اشاره به نقش رادیو در این مقطع افزود: رادیو به صدای ایستادگی و همدلی ملت ایران تبدیل شد و با تولید و پخش ویژهبرنامههایی با محور مقاومت، ایستادگی و همبستگی ملی، تلاش کرد روایتگر حماسه مردم ایران در برابر تهدیدها و تجاوزات دشمنان باشد.
نقشآفرینی رسانه ملی در تقویت روحیه عمومی ملت
امیرحسین بانکیپور نیز با اشاره به نقش رسانه ملی در این مقطع، گفت: رسانه ملی نشان داد مبعوثشدن مردم، ایدهای فراتر از یک شعار است و میتواند بهعنوان الگویی راهبردی برای پویایی و تداوم حرکتهای اجتماعی عمل کند.
وی با اشاره به سه بعد این بعثت مردمی عنوان کرد: در تجمعات مردمی، بعد الهی که جلوهگر توسل و شعور ملت بود، در کنار بعد بصیرتی و بعد شورآفرینی در خانوادهها، در تقویت روحیه عمومی و پایداری اجتماعی نقشآفرین شد.
نایبرئیس دوم کمیسیون فرهنگی مجلس، تولید محتوا در زمان جنگ را الگویی منحصربهفرد دانست و افزود: رسانه ملی با بهرهگیری از مدل حکمرانی چابک توانست در میدان رسانهای عملکردی موفق و اثرگذار از خود به نمایش بگذارد.
رسانه ملی مرجع مورد وثوق ملی
سیدعلی یزدیخواه نیز با اشاره به تدبیر و مدیریت بهنگام در حوزه پدافند غیرعامل و تلاش برای جلوگیری از خاموشی آنتن رسانه ملی، این اقدام را شایسته تحسین دانست و گفت: صداوسیما با در دست گرفتن محوریت رسانهای، اعتماد مخاطب را جلب کرد و به مرجع خبری مطمئن و موثق تبدیل شد.
وی تصریح کرد: جنگ رمضان با همه آثار و پیامدهای منفی خود، دستکم در بُعد رسانهای حامل نکات مهم و قابل تأملی بود که نباید بهسادگی از کنار آن عبور کرد.
قدردانی از آثار نمایشی روی آنتن در ایام جنگ
علی شیرینزاد، دبیر اول کمیسیون، نیز با اشاره به روند روبهرشد سریالهای تلویزیونی گفت: چندین اثر نمایشی روی آنتن رفت که توانست مخاطبان را پای رسانه ملی بنشاند.
وی سرعت در تولید محتوا و رساندن بهموقع آثار به آنتن را از تدابیر موفق رسانه ملی دانست و افزود: صداوسیما در این روزها تمام تلاش خود را به کار گرفت تا هم در جهت تقویت روحیه ملی و هم در راستای اهداف انقلاب، به تولید محتوای مناسب بپردازد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: سریالهایی که در این برهه روی آنتن رفتند، در انتخاب سوژه، نحوه روایت و مدل ساخت اثر، به موضوعات روز از جنگ رمضان تا فرزندآوری و ازدواج آسان پرداختند و این رویکرد، شایسته قدردانی از رسانه ملی است.