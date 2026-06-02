باشگاه خبرنگاران جوان - مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: شاخص کیفیت هوای این کلانشهر امروز دوازدهم خرداد ماه ۱۴۰۵ برای سومین روز پیاپی در شرایط آلوده برای تنفس شهروندان قرار دارد.

سعید محمودی افزود: بر این اساس شاخص کیفیت هوای کلانشهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۰۳ در وضعیت «هشدار آلودگی» و شاخص کیفیت هوا در یک تا ۲ ساعت گذشته با عدد ۱۰۲ نیز گویای همین شرایط «ناسالم» و وضعیت هشدار است.

وی با بیان این که کیفیت هوای ۱۰ منطقه مشهد سالم است، ‌ اظهار کرد: هم اکنون کیفیت هوای سایر ۱۳ منطقه دارای ایستگاه سنجش کیفیت هوا در شرایط آلوده و وضعیت هشدار قرار دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: طبق پیش بینی اداره کل هواشناسی با توجه به وزش باد و وضعیت جوی، ‌ آلودگی هوا بر اثر گرد و غبار در استان همچنان باقی خواهد ماند.

محمودی تاکید کرد: شهروندان باید توصیه‌های خودمراقبتی را جدی گرفته و بیماران قلبی - تنفسی، کودکان، زنان باردار و افراد حساس از تردد غیرضروری در سطح شهر خودداری کنند.