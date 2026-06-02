باشگاه خبرنگاران جوان - خلیل دادخواه به تشریح آخرین وضعیت سد‌های استان پرداخت و گفت: در حال حاضر مجموع ذخیره آب سد‌های بزرگ استان به ۶۹۲ میلیون مترمکعب رسیده و سد زاینده‌رود با دارا بودن حدود ۵۰ درصد ظرفیت خود، مهم‌ترین منبع تأمین آب استان به شمار می‌رود.

وی با اشاره به وضعیت سد گلپایگان افزود: این سد تا یازدهم خردادماه ۳۶ میلیون مترمکعب آب ذخیره دارد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد. حجم ذخیره آب سد قره‌آقاچ سمیرم نیز اکنون به ۸ میلیون مترمکعب رسیده است.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان درباره سد حنای سمیرم گفت: ذخیره این سد در حال حاضر ۸.۶ میلیون مترمکعب است، در حالی که سال گذشته در همین زمان ۱۳ میلیون مترمکعب آب در آن ذخیره شده بود و این موضوع بیانگر کاهش ۳۴ درصدی حجم آب سد حنا نسبت به سال قبل است.

دادخواه با اشاره به شرایط سد خمیران در شهرستان تیران و کرون تصریح کرد: این سد اکنون ۷ میلیون مترمکعب آب ذخیره دارد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۹۱ درصدی را تجربه کرده است.

وی همچنین از افزایش حجم ذخیره سد باغکل خوانسار خبر داد و افزود: میزان آب موجود در این سد به حدود ۲.۴ میلیون مترمکعب رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با ۲.۲ میلیون مترمکعب سال گذشته، افزایش ۹ درصدی را نشان می‌دهد.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان در پایان حجم ذخیره آب سد‌های کمانه و آغچه در شهرستان سمیرم را به ترتیب ۴ و ۲.۶ میلیون مترمکعب اعلام کرد.

منبع تسنیم