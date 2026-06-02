باشگاه خبرنگاران جوان - مدیر روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان از آغاز تور چهار روزه معرفی روستای گردشگری دَرَک Darak Village با حضور بیش از ۴۰ نفر از بلاگرها، فعالان فضای مجازی، تولیدکنندگان محتوا و فعالان حوزه هوش مصنوعی از استان‌های تهران، اصفهان، فارس و سیستان و بلوچستان خبر داد.

سید مجتبی طباطبایی زاده اظهار کرد: این تور گردشگری با هدف معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های روستای گردشگری دَرَک Darak Village، نامزد ثبت در فهرست بهترین دهکده‌های گردشگری جهان در سال ۲۰۲۶، به همت این اداره‌کل و با مشارکت مؤسسه فرهنگی آوندیار آغاز شده است.

مدیر روابط عمومی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان وبلوچستان افزود: در این برنامه چهار روزه، شرکت‌کنندگان که از استان های تهران، فارس، اصفهان و سیستان و بلوچستان هستند ضمن بازدید از جاذبه‌های طبیعی و خدادادی روستای دَرَک، با ظرفیت‌های فرهنگی، آیینی، موسیقی محلی، صنایع‌دستی، خوراک بومی، سبک زندگی جامعه محلی و جلوه‌های منحصربه‌فرد این روستای ساحلی آشنا خواهند شد.

او بیان کرد: دَرَک Darak Village به عنوان یکی از شاخص‌ترین مقاصد گردشگری کشور، محل تلاقی شگفت‌انگیز کویر و دریاست و از ظرفیت‌های ارزشمندی برای توسعه گردشگری پایدار و معرفی فرهنگ اصیل مردم منطقه برخوردار است.

طباطبایی زاده تصریح کرد: حضور فعالان فضای مجازی و تولیدکنندگان محتوا می‌تواند نقش مؤثری در معرفی هرچه بیشتر جاذبه‌های گردشگری، فرهنگی و اجتماعی دَرَک در سطح ملی و بین‌المللی ایفا کند و زمینه آشنایی گردشگران بیشتری را با این مقصد کم‌نظیر فراهم سازد.

او خاطرنشان کرد: معرفی صحیح ظرفیت‌های روستای دَرَک و مشارکت جامعه محلی در فرآیند توسعه گردشگری، از مهم‌ترین مؤلفه‌های موفقیت این روستا در مسیر ثبت جهانی و تبدیل شدن بیشتر به یکی از مقاصد شاخص و پربازدید گردشگری کشور است که در این تور به دنبال محقق ساختن این مولفه ها هستیم.

منبع میراث فرهنگی و گردشگری سیستان و بلوچستان