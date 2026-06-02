باشگاه خبرنگاران جوان - رژیم صهیونی که در سایه حملات در آتش‌بس شکننده و استفاده از یورش محدود و یکطرفه به اهداف خود نرسیده است و ضربات مهلکی هم دریافت کرده، سعی کرد آتش‌بس را هم از بین ببرد که با فشار ایران در این طرح هم شکست خورد. رژیم صهیونی که سعی می‌کرد در عین آتش‌بس شکننده اهدافی را در لبنان مورد حمله قرار دهد خود در حربه خبیثانه‌اش گرفتار شد و با دریافت ضربات مهلک و راهبردی صبرش را برای شکستن کلی آتش‌بس با چراغ‌سبز آمریکا از دست داد.

آتش‌بس شکننده که علیه اسرائیل تمام شد

رژیم صهیونی فکر می‌کرد در عین نقص یکطرفه آتش‌بس می‌تواند اهداف خود را علیه حزب‌الله لبنان عملی سازد اما بعد از مدتی با ابتکار تاکتیکی و تجهیزاتی حزب‌الله روبرو شد که با سلاح راهبردی جدید خود یعنی پهپادهای فیبرنوری مجهز به دوربین فقط در یک ماه اخیر بیش از شش پرتابه سامانه گنبد آهنین را منهدم کرده و علاوه بر تانک‌های صهیونیستی، تجمعات نظامیان این رژیم را نیز مورد هدف قرار داده است. این ضربات برای صهیونیست‌ها آنقدر دردآور بوده که وزیر دارایی رژیم صهیونیستی خواستار تخریب ۱۰۰ ساختمان در بیروت در برابر هر پهپاد شده بود.

«بتسلئیل اسموتریچ» وزیر دارایی و افراطی رژیم صهیونیستی در اظهاراتی خواستار تشدید حملات به لبنان و تخریب گسترده ساختمان‌ها در بیروت شد.

بر اساس گزارش العربی الجدید، اسموتریچ گفت، در حال حاضر برای ممانعت از آسیب رساندن به سربازان اسرائیلی، باید در ازای شلیک هر پهپاد از لبنان، ۱۰ واحد ساختمان در بیروت بمباران و تخریب شود. اسرائیل هر جا احساس ضعف شدید مواجه شده است، سعی کرده با بمباران و حمله به غیرنظامیان و مردم عادی این ضعف خود را جبران کند.

اسرائیل در هیچ جنگی در مقابل مقاومت به اهداف خود نرسیده است

این رژیم اگرچه با پشتیبانی نظامی غرب و آمریکا مواجه است و همین عامل باعث عدم نابودی آن بوده، اما در هیچ جنگی در مقابل جبهه مقاومت نیز به پیروزی راهبردی دست نیافته و حتی در غزه نیز مجبور به عقب‌نشینی شده و تنها به ویرانه سازی این باریکه و به شهادت رساندن کودکان و مردم بی‌گناه دست زده است.

افسانه‌بافی از ضعف حزب‌الله لبنان

حزب‌الله لبنان که رژیم صهیونی و غرب ادعای ضعیف شدن آن را داشتند در جنگ تحمیلی رمضان به خوبی ضربات مهلکی به رژیم صهیونی وارد کرده و با وجود فشار سیاسی دولت لبنان که در پشت پرده عربستان و آمریکا آن را حمایت می‌کنند، توانسته قدرت خود را حفظ و با ابتکار عمل آن را تقویت کند.

اخیراً یک اصابت سخت دیگر برای نیروهای ارتش اشغالگر در جنوب لبنان اتفاق افتاده است. در همین راستا، «حدشوت بزمان عبری» نوشت: «در پی اصابت و انفجار یک پهپاد انتحاری حزب الله به تجمع نیروهای گردان جفعاتی ارتش اسرائیل در جنوب لبنان، تعدادی کشته و زخمی از جمله موارد وخیم وجود دارد.» همچنین روز گذشته حزب‌الله اعلام کرد: «یک سکوی مهم گنبد آهنین در شهر المطله در شمال فلسطین اشغالی با پهپاد انتحاری هدف قرار گرفت.»

حملات راهبردی و برنامه ریزی شده حزب الله به زیرساخت‌های نظامی

حزب‌الله لبنان در حال حمله برنامه ریزی شده برای آسیب و از کار انداختن سیستم پدافندی گنبد آهنین در سرزمین‌های اشغالی است که در کار خود نیز موفق عمل کرده است. حزب الله با ایجاد دوربین در پهپادهای خود ضعف صهیونیست‌ها چه از لحاظ نظامی و چه تجهیزاتی را به خوبی آشکار و نمایان کرده است.

آشکار شدن ضعف رژیم صهیونی در برابر حزب الله لبنان

تحولات اخیر جنوب لبنان نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی با وجود برخورداری از حمایت گسترده سیاسی و نظامی آمریکا و غرب، همچنان در تبدیل دستاوردهای تاکتیکی به پیروزی‌های راهبردی ناتوان است.

افزایش حملات به مناطق غیرنظامی و تهدید به تخریب گسترده زیرساخت‌ها نیز بیش از آنکه نشانه قدرت باشد، بیانگر ضعف و دشواری این رژیم در مهار تهدیدات میدانی و تغییر موازنه نبرد است. در مقابل، حزب‌الله با اتکا به تاکتیک‌های منعطف، فناوری‌های نوین و جنگ فرسایشی، توانسته هزینه‌های امنیتی و نظامی حضور ارتش اسرائیل را افزایش دهد و مانع از تثبیت اهداف اعلامی آن شود. در چنین شرایطی، آنچه بیش از گذشته خودنمایی می‌کند، تشدید نبرد اراده‌ها و فرسایش متقابل است؛ نبردی که نتیجه آن نه در حجم آتش، بلکه در توانایی هر طرف برای حفظ ابتکار عمل و تحمیل معادلات جدید بر میدان مشخص خواهد شد.

منبع: فارس