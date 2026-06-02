رئیس پلیس راه شمال استان کرمان گفت: با هدف ارتقای ایمنی رانندگان و کاهش تصادفات جاده‌ای ناشی از خطای دید، روند بازرسی و برخورد با خودرو‌های مجهز به چراغ‌های خیره‌کننده را در دستور کار قرار دادیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس پلیس راه شمال استان کرمان گفت: با هدف ارتقای ایمنی رانندگان و کاهش تصادفات جاده‌ای ناشی از خطای دید، روند بازرسی و برخورد با خودرو‌های مجهز به چراغ‌های خیره‌کننده را به صورت ویژه در دستور کار قرار داده‌ایم.

سرهنگ "معین‌الدین، با اشاره به استقرار تیم‌های گشتی در نقاط مختلف محور‌های مواصلاتی، افزود: مأموران پلیس راه با بازرسی دقیق و فنی سیستم روشنایی خودروها، نسبت به اعمال قانون، جریمه و در موارد لازم توقیف خودرو‌هایی که از چراغ‌های با نور غیر استاندارد و خیره‌کننده استفاده می‌کنند، اقدام خواهند نمود.

رئیس پلیس راه شمال استان در پایان ضمن تأکید بر لزوم رعایت استاندارد‌های فنی خودرو، از عموم رانندگان خواست تا برای حفظ سلامت خود و دیگران، از دستکاری سیستم روشنایی خودرو پرهیز و تنها از تجهیزات استاندارد و مطابق با قوانین راهنمایی و رانندگی استفاده کنند.

منبع: نیروی انتظامی

برچسب ها: نیروی انتظامی ، استانداری
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