رئیس‌جمهور آمریکا، با وجود اعلام «بیزاری» از ناتو و بررسی جدی خروج از این ائتلاف، به همتای ترکی‌اش اطمینان داده است در نشست ژوئیه ناتو شرکت خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در ماه آوریل گفت که «به طور جدی» خروج ایالات متحده از ناتو را بررسی می‌کند. او افزود که از این ائتلاف نظامی «بیزار» است. با این حال، ترامپ در گفتگوهایی که با رجب طیب اردوغان، همتای ترکی‌اش  داشته– گفته است که در نشست ژوئیه ناتو شرکت خواهد کرد.

از سوی دیگر، هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، اخیراً اعلام کرده که اردوغان در ماه گذشته چندین بار با ترامپ صحبت کرده؛ و در هیچ‌یک از این تماس‌ها، ترامپ نگفته که در نشست ناتو حاضر نمی‌شود.

برخی گزارش‌ها نیز حاکی از آن است که اردوغان امیدوار است در جریان مسابقه فوتبال تیم‌های ملی آمریکا و ترکیه (۲۵ ژوئن، لس‌آنجلس) با ترامپ دیدار کند. منابع آگاه گفته‌اند: اردوغان اغلب دوست دارد برای حمایت از تیم ملی کشورش در ورزشگاه حاضر شود. از این رو، اگر به لس‌آنجلس سفر کند، احتمالاً به دنبال ملاقات با ترامپ و تماشای بازی در کنار او خواهد بود. با این همه، همین منابع تأکید کرده‌اند که هنوز تصمیمی درباره چنین سفری گرفته نشده است.

پس از سفر‌های اردوغان به واشنگتن (در دوره اول و دوم ریاست‌جمهوری ترامپ) و وعده سفر متقابل از سوی رئیس‌جمهور آمریکا، انتظار می‌رود ترامپ به تعهد خود برای سفر به ترکیه عمل کند. اما مقامات معتقدند: ترامپ به اقدامات عجولانه شهرت دارد؛ بنابراین هنوز هیچ نظر یا تصمیم نهایی در این باره وجود ندارد.

به نوشته میدل ایست آی، ترامپ از اوایل امسال سیگنال‌های متناقضی فرستاده است. برای نمونه، گفته ۵۰۰۰ سرباز آمریکایی را به لهستان اعزام می‌کند؛ در حالی که تنها چند هفته پیش دستور خروج همین تعداد سرباز از اروپا را صادر کرده بود.

سفر احتمالی ترامپ به ترکیه (برای شرکت در نشست ناتو) در شرایطی مطرح می‌شود که از زمان اعلام او درباره خروج نیرو‌های آمریکایی از ناتو، مقامات اروپایی اهمیت بسیار بیشتری برای اجلاس آنکارا قائل شده‌اند.

یکی از این مقامات گفته است: «اگر رئیس‌جمهور آمریکا به نشست ناتو بیاید، ممکن است هرج‌ومرج و جنجال به پا کند. اما اگر نیاید، به آینده این اتحاد لطمه می‌زند.»

دیگر مقامات اروپایی معتقدند این اجلاس می‌تواند مهم‌ترین نشست در دهه‌های اخیر باشد. آنها بر لزوم بحث درباره آینده این ائتلاف تأکید دارند؛ به ویژه در شرایطی که آمریکا نشان می‌دهد ممکن است دیگر از اروپا در برابر تهدیدات خارجی محافظت نکند.

پیش‌بینی می‌شود مارک روته (دبیرکل ناتو) و دیگر رهبران اروپایی تلاش کنند ترامپ را متقاعد سازند که این اتحاد برای امنیت فراآتلانتیک حیاتی است.

منبع: میدل ایست آی

برچسب ها: دونالد ترامپ ، نشست ناتو
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