باشگاه خبرنگاران جوان - امید جامه فر رئیس اداره حملونقل مسافر این ادارهکل، با تشریح عملکرد دو ماهه اول سال ۱۴۰۵ در بخش مسافر استان فارس اظهار داشت: در این بازه زمانی، مجموعاً ۱۲۹ هزار و ۴۳۳ سفر از مبدأ استان فارس انجام شده است.
جامه فر تصریح کرد: در بخش جابهجایی مسافر نیز یک میلیون و ۸۰ هزار و ۸۳ نفر از مبدأ استان جابهجا شدهاند.
او در ادامه به نظارت و بازرسی در این حوزه اشاره داشت و گفت: در راستای صیانت از حقوق مسافران در مدت زمان مذکور تخلفات ۱۲ شرکت مسافربری و ۶ راننده این حوزه در سامانه مربوطه _ شحباز _ جهت طرح در کمیسیونهای ذیربط ثبت و ارجاع شد همچنین در زمینه جلوگیری از قاچاق سوخت نیز ۳۰ مورد گزارشهای اخذشده از سامانه ۱۴۱ مورد بررسی قرار گرفته است.
جامه فر اظهار داشت: با توجه به ضرورت خدمات مطلوبتر به مسافرین در این مدت ۲ شعبه جدید شرکتهای حملونقل مسافر در شهرهای «دهرم» و «لامرد» پس از سیر مراحل قانونی و اخذ مجوزهای لازم، تأسیس و ۵ پروانه فعالیت نیز تمدید شده است.
او با تاکید بر نظارت ناوگان مسافربری افزود: درخصوص رعایت و کنترل نرخهای ابلاغی و بررسی دقیق صورت وضعیت دربستی در چارچوب ماده ۴۰ ضوابط حملونقل مسافر تعداد ۲ هزار و ۶۴۲ صورتوضعیت صادر شده است.
رئیس اداره حملونقل مسافر، ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان فارس در پایان خاطر نشان کرد: به منظور تسریع در نوسازی ناوگان مسافری استان؛ اخذ مدارک متقاضیان تسهیلات تبصره ۱۸ در سامانه «کات» با اولویت و بصورت مستمر در حال اجرا است.
منبع: راهداری و حمل و نقل جادهای فارس