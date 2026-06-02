باشگاه خبرنگاران جوان - شهر صالح‌آباد در شب میلاد حضرت امام هادی (ع)، شاهد برگزاری نود و سومین تجمع خودجوش مردمی «میثاق با رهبر شهید، بیعت با رهبر معظم» بود. این مراسم که با حضور گسترده مردم ولایت‌مدار و با اجرای کاروان خودرویی در سطح شهر برگزار شد، این مراسم با پیام‌های صریح حمایت از جبهه مقاومت و اهتزاز پرچم‌های حزب‌الله لبنان در میعادگاه شهدای صالح‌آباد همراه بود.

این مراسم که در فضای معنوی به مناسبت میلاد امام هادی (ع) برگزار شد، با ترکیبی از مناسک مذهبی و شعار‌های سیاسی-اجتماعی، جلوه‌ای از غیرتِ مردمی را به نمایش گذاشت.این برنامه‌ها با حرکت باشکوه کاروان خودرویی مردم ولایت‌مدار در سطح شهر آغاز شد؛ کاروانی که با نصب تصاویر رهبری و پرچم‌های انقلاب، مسیر‌های شهر را به میعادگاهی برای تجدید میثاق تبدیل کرد.

در ادامه، با حضور در مزار مطهر شهدای صالح‌آباد، مراسم با ابیات و مولودی‌های حماسه‌آفرین آغاز شد که فضای گلزار شهدا را با عطر ایمان و یاد امامان معصوم آراست.

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منبع: حسن میرزایی - همدان

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