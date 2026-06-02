سرپرست مدیریت امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از توسعه کشت کاکتوس آپونتیا در بیش از ۱۸۰ هکتار از اراضی این استان با هدف مقابله با خشکسالی و بهره‌وری اقتصادی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدصادق فانی با اشاره به اهمیت این گیاه در شرایط اقلیمی سخت گفت: آپونتیا به دلیل سازگاری بالا با خاک‌های ضعیف و مناطق گرم و خشک، با رویکرد بیابان‌زدایی، تولید علوفه و مدیریت بهینه منابع آبی در استان کشت می‌شود.

او تصریح کرد: در حال حاضر شهرستان‌های لامرد، مهر، جهرم، فسا و جویم بیشترین سطح زیر کشت این محصول را به خود اختصاص داده‌اند.

فانی عنوان کرد: با توجه به تنوع کاربرد‌های این گیاه که به “گلابی خاردار” یا “انجیر هندی” نیز شهرت دارد، اضافه کرد: علاوه بر تأمین سالانه حدود ۲۰ تن علوفه در هر هکتار برای دام، میوه این کاکتوس به دلیل سرشار بودن از ترکیبات آنتی‌اکسیدانی، قابلیت تازه خوری داشته و دارای مصارف دارویی ارزشمندی است.

سرپرست مدیریت امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس یادآور شد: افزون بر موارد مذکور، ظرفیت‌های صنعتی آپونتیا شامل تولید روغن خوراکی، نوشیدنی‌ها، آرد، اقلام بهداشتی و آرایشی، صنایع کنسرو‌سازی و استحصال رنگ‌های طبیعی در صنایع غذایی، این گیاه را به گزینه‌ای راهبردی برای توسعه کشاورزی پایدار در استان تبدیل کرده است.

منبع: جهاد کشاورزی فارس

برچسب ها: جهاد کشاورزی فارس ، مدیریت خشکسالی ، کاشت کاکتوس آپونتیا
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