باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه «والاستریت ژورنال» گزارش داد که آمریکا در حال حاضر هیچ برنامه مستقیمی برای حمله به عمان به دلیل آنچه که آن «حمایت از ایران» خواند، ندارد؛ هرچند که اخیرا تهدیدهایی از سوی مقامات آمریکایی در این زمینه مطرح شده است.
این روزنامه به نقل از مقامات بینام آمریکایی نوشت: «بهرغم اظهارات هفته گذشته دونالد ترامپ در جلسه هیئت دولت، هیچ برنامه فوری برای حمله به عمان به دلیل حمایتش از ایران وجود ندارد.» در همین حال، مقامات عرب به این روزنامه گفتند که مقامات عمانی از این خصومت ناگهانی آمریکا شوکه شدهاند و در حال تدوین یک پاسخ مناسب به آن هستند.
والاستریت ژورنال با استناد به منابع خود اشاره کرد: «واشنگتن اکنون رویکرد عمان در تعامل با تهران را خصمانه تفسیر میکند و با اعمال فشار بر مسقط، تلاش دارد این کشور را مجبور کند تا موضع خود را در منازعه جاری در خاورمیانه مشخص کرده و روابط دیپلماتیکش را با ایران قطع کند.»
این روزنامه خاطرنشان کرد که بخش عمدهای از انتقادات واشنگتن علیه مسقط، به نبود یک لابی فعال و تأثیرگذار از سوی عمان بر تصمیمگیرندگان آمریکایی بازمیگردد. علاوه بر این، عمان از نظر ثقل و اهمیت نفتی، جایگاهی مشابه دیگر کشورهای حاشیه خلیجفارس که متحد آمریکا هستند، ندارد و میزبان هیچ پایگاه نظامی آمریکایی در خاک خود نیست؛ همین امر باعث شده است که با این کشور با معیاری متفاوت از سایر متحدان منطقهای واشنگتن رفتار شود.
پیش از این، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، هفته گذشته اعلام کرده بود که اگر عمان برای کنترل تنگه هرمز تلاش کند، آمریکا این کشور را نابود خواهد کرد. علاوه بر این، اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا نیز به مسقط هشدار داده بود که واشنگتن با هر طرفی که به ایران در وصول عوارض عبور و مرور از تنگه هرمز کمک کند، به شدت برخورد خواهد کرد.
منبع: آر تی