فوتبال در روز‌های اخیر با حواشی متعددی همراه بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - فوتبال در روزهای اخیر با اخبار و حواشی متعددی از شروط صلاح برای حضور در عربستان تا اعلام زمان جدایی پرز از مادرید همراه بود که بسته خبری محوطه جریمه از شبکه ورزش به آنها پرداخت که در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: حواشی ورزش ، حواشی فوتبال ، لیگ اروپا
خبرهای مرتبط
معرفت از نوع لهستانی؛ بی معرفتی از نوع داخلی
ایران در جام جهانی سفید پوش می‌شود
دیدار قوچان‌نژاد با شاعر فوتبال جهان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
بازی تدارکاتی ایران و مالی در سکوت خبری
مالک باشگاه طارمی آماده پرداخت عوارض تنگه هرمز
بلاتکلیفی تیم ملی فوتبال ایران در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶
شطرنج‌باز نوجوان ایران در صدر جدول شطرنج آسیا
از ماجرای انتقال گل محمدی به عراق تا شکایت پرسپولیس از زارعی
جدی‌ترین آزمون شاگردان قلعه نویی در مسیر جام جهانی
روادید تیم ملی فوتبال ایران برای سفر به مکزیک صادر شد
تیم منتخب کشتی آزاد ایران عازم مغولستان شد
سقف قرارداد‌ها زیر ذره‌بین؛ پایان دوران ارقام نجومی در لیگ برتر؟
تیم ملی فوتبال اتریش قدرت پنهان اروپا
آخرین اخبار
تاج: آمریکا نمی‌تواند برای ما تعیین تکلیف کند
یزدانی قهرمان رقابت‌های ۱۰۰۰ امتیازی تنیس بانوان شد
به سپاهان درباره مجوز حرفه‌ای: فدراسیون فوتبال مسئول است
روادید تیم ملی فوتبال ایران برای سفر به مکزیک صادر شد
اعزام کاروان ۱۳۱ نفره ایران به بازی‌های جهانی عشایر قرقیزستان
تمجید رئیس وادا از عملکرد منسجم ایران نادو و وعده همکاری بیشتر
تاخیر یک روزه در آغاز دیدارهای نیمه نهایی لیگ حرفه ای بسکتبال
استقلال در قفل نقل‌وانتقالاتی؛ مأموریت سخت حفظ خارجی‌ها
زمین چمن چالش اصلی نمایندگان فوتبال ایران در آسیا
سقف قرارداد‌ها زیر ذره‌بین؛ پایان دوران ارقام نجومی در لیگ برتر؟
تقوی: سلام نظامی ملی‌پوشان والیبال، ارادت بچه‌ها به نظام و رهبری بود
بازی تدارکاتی ایران و مالی در سکوت خبری
دنیا مالی: مستندات جنایت آمریکا در لامرد را به محاکم جهانی ارائه می‌دهیم
مالک باشگاه طارمی آماده پرداخت عوارض تنگه هرمز
خدمات مرکز پزشکی ورزشی آکادمی ملی المپیک به مسافران ناگویا
اعلام رای کمیته استیناف در مورد دراگان اسکوچیچ
از ماجرای انتقال گل محمدی به عراق تا شکایت پرسپولیس از زارعی
شروع تمرینات جدی والیبال ایران در برزیل
شطرنج‌باز نوجوان ایران در صدر جدول شطرنج آسیا
۲ سهمیه بازی‌های آسیایی برای تیم ترامپولین بانوان
اردن در جست و جوی فصل تازه‌ای از تاریخ
بررسی تیم ملی فوتبال مصر به عنوان پرافتخارترین تیم آفریقا
هاجر صفرزاده: مسابقات جهانی هند ناراحت‌کننده‌ترین اتفاق سال ۱۴۰۴ برای من بود
تاجیک: نایب‌قهرمانی تکواندو آسیا حاصل تلاش ملی‌پوشان در شرایط سخت بود
جدی‌ترین آزمون شاگردان قلعه نویی در مسیر جام جهانی
تیم منتخب کشتی آزاد ایران عازم مغولستان شد
بلاتکلیفی تیم ملی فوتبال ایران در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶
تیم ملی فوتبال اتریش قدرت پنهان اروپا
روباه‌های صحرا؛ تیمی که جهان را غافلگیر می‌کند
ما برای حضور در آسیا تلاش می‌کنیم/ مهدی تارتار یکی از گزینه‌های ما برای فصل بعد است