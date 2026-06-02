وزارت دفاع روسیه از حمله گسترده شبانه به اوکراین با استفاده از سلاح‌های دقیق دوربرد خبر داد و آن را پاسخی به «اقدامات تروریستی» کی‌یف خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت دفاع روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که حمله گسترده شبانه به اوکراین، پاسخی به آنچه «اقدامات تروریستی» علیه اهداف داخل روسیه خواند، بوده است و گفت که اهداف نظامی مختلف اوکراین را مورد اصابت قرار داده است.

مقامات اوکراینی اعلام کردند که پهپاد‌ها و موشک‌های روسیه اوایل روز سه‌شنبه پایتخت اوکراین و سایر شهر‌ها را در هم کوبیدند و پس از روز‌ها هشدار درباره برنامه‌های مسکو برای یک حمله بزرگ، دست‌کم ۱۱ نفر کشته و بیش از ۱۰۰ نفر زخمی شدند.

وزارت دفاع روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «شب گذشته، در پاسخ به اقدامات تروریستی رژیم کی‌یف، نیرو‌های مسلح فدراسیون روسیه با استفاده از سلاح‌های دقیق دوربرد مستقر در هوا، زمین و دریا یک حمله گسترده انجام دادند.» این وزارتخانه گفت که روسیه برای حمله به هفت منطقه اوکراین از جمله کی‌یف، زاپوریژیا و خارکیف از موشک‌های فراصوت و پهپاد‌ها استفاده کرده و اهداف مفیدی برای نیرو‌های مسلح اوکراین مانند تأسیسات سوخت و حمل و نقل و فرودگاه‌های نظامی را با موفقیت هدف قرار داده است.

کرملین هفته گذشته هشدار داد که روسیه در تلافی حمله ویرانگر اوکراین به یک خوابگاه دانشجویی در لوهانسک تحت کنترل روسیه در شرق اوکراین که ۲۱ کشته برجای گذاشت، حملات «سیستماتیک» به اهداف کی‌یف را آغاز خواهد کرد. اوکراین ادعا کرد که یک مرکز فرماندهی پهپاد‌ها را در آن منطقه هدف قرار داده است، نه دانشجویان را. ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، دوشنبه شب گفت که کی‌یف با حمله به خوابگاه و سپس حمله به یک ساختمان آپارتمانی در بخش تحت کنترل روسیه در منطقه خرسون اوکراین، «صفحه جدیدی در مجموعه جنایات گشود.» هر دو طرف هدف قرار دادن عمدی غیرنظامیان را تکذیب می‌کنند.

منبع: رویترز

برچسب ها: جنگ روسیه و اوکراین ، حمله موشکی ، وزارت دفاع روسیه
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