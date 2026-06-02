باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- امیدی به صادرات خروجی از گمرکات کردستان اشاره کرد و گفت: طی دو ماهه امسال در مجموع قریب به ۲۹۸ هزار تن انواع کالا به ارزش بالغ بر ۱۰۸ میلیون دلار از دروازه‌های مرزی استان به خارج از کشور صادر شده است. وی در ادامه افزود از این میزان صادرات ۲۴۴ هزار تن آن به ارزش بیش از ۶۱ میلیون دلار نزد گمرکات استان اظهار و ترخیص گردیده است که از نظر وزنی ۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.

ناظر گمرکات استان تصریح کرد کشور عراق همچنان در صدر کشور‌های طرف معاملات صادراتی استان بوده و پس از آن کشور‌های ترکیه، افغانستان، سوریه، آذربایجان، هند، فدراسیون روسیه، کانادا و پاکستان در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

وی افزود : عمده کالا‌های صادراتی از گمرکات کردستان را محصولات کشاورزی، شمش فولادی، ادوات کشاورزی، محصولات باغی و گرانول تشکیل داده است.

مدیرکل گمرک سنندج به میزان واردات قطعی و ورود موقت در ۲ ماهه امسال اشاره کرد و گفت: در مجموع نزدیک به ۳۶ هزار تن کالا به ارزش افزون بر ۷۰ میلیون دلار واردات انجام گرفته است. وی میزان واردات قطعی در این مدت را رقمی نزدیک به ۲۵ هزار تن به ارزش تقریبی ۲۸ میلیون دلار عنوان کرد که در مقایسه با سال گذشته از نظر وزنی ۵۹۶ درصد و از حیث ارزش دلاری ۲۹ درصد سیر صعودی داشته است.

وی عمده کالا‌های وارداتی را شمش آلومینیوم، ضایعات آلومینیوم، موز، برنج، نفتا، مواد اولیه و اقلام مورد نیاز مرزنشینان بر شمرد که از کشور‌های عراق، امارات متحده عربی، چبن، ترکیه، ویتنام، اکوادور، هلند، پاکستان، هند و اروگوئه وارد و ترخیص شده است.

این مقام گمرکی به فعالیت ترانزیتی در۲ ماهه سال جاری پرداخت و افزود: در این مدت تشریفات گمرکی نزدیک به ۲۹۹ هزار تن انواع کالا به ارزش نزدیک به ۴۵۶ میلیون دلار در رویه عبور خارجی (ترانزیت) از گمرک باشماق صورت گرفته که قریب به ۲۲۰ هزار تن آن به ارزش تقریبی ۱۸۰ میلیون دلار به شیوه ترانزیت مبدا انجام پذیرفته و تشریفات افزون بر ۷۹ هزار تن آن به ارزش بیش ۲۷۶ میلیون دلار تحت رویه ترانزیت مقصد صورت گرفته است.

ناظر گمرکات کردستان در پایان افزود: در این مدت مجموعا تشریفات بیش از ۱۴ هزارتن کالا به ارزش بیش از ۱۴۸ میلیون دلار تحت رویه خروج موقت از گمرکات تحت نظارت انجام گرفته که از حیث وزن ۱۶ درصد و بلحاظ ارزش دلاری ۱۶۱ درصد رشد داشته است.