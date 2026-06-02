ناظر گمرکات هرمزگان و مدیرکل گمرک شهیدرجایی گفت: کارکنان گمرکات استان موفق به ثبت رکورد تجارت سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلاری در جنگ تحمیلی سوم شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین سعیدی ناظر گمرکات هرمزگان و مدیرکل گمرک شهیدرجایی گفت: کارکنان گمرکات استان با حضوری مستمر در تمامی مبادی گمرکی موفق به ثبت رکورد تجارت سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلاری در روز‌های جنگ تحمیلی سوم شدند.

وی افزود: در شرایطی که دشمنان ملت ایران تلاش داشتند با ایجاد اختلال در مسیر‌های تجاری و اقتصادی، روند تامین کالا و پشتیبانی از تولید را با چالش مواجه کنند ولی کارکنان گمرکات استان با خدمات رسانی بی وقفه به فعالان اقتصادی توانستند این رکورد را به ثبت برسانند.

وی اضافه کرد: صادرات پنج میلیون و ۲۱۲ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۲۰۵ میلیون دلار و واردات ۸۴۹ هزار تن کالا به ارزش ۲ میلیارد و ۳۵۸ میلیون دلار در بازه جنگ تحمیلی سوم، نشان‌دهنده استمرار جریان تجارت خارجی کشور در سخت‌ترین شرایط است.

ناظر گمرکات هرمزگان و مدیرکل گمرک شهیدرجایی با اشاره به عملکرد ۲ ماه نخست سال جاری گمرکات استان اضافه کرد: در این مدت چهار میلیون و ۴۴۹ هزار تن کالای غیرنفتی به ارزش یک میلیارد و ۲۱۴ میلیون دلار صادر و ۵۶۶ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۶۵۸ میلیون دلار وارد کشور شده است.

سعیدی همچنین از ثبت ۶۷۲ هزار تن ترانزیت خارجی طی فروردین و اردیبهشت ماه امسال خبر داد و تاکید کرد: تداوم جریان ترانزیت در شرایط حساس کنونی، بیانگر جایگاه راهبردی هرمزگان به عنوان بزرگ‌ترین دروازه تجاری کشور و نقش کلیدی این استان در پشتیبانی از اقتصاد ملی است.

این مسوول اقتصادی تصریح کرد: مبارزه با قاچاق کالا در مبادی گمرکی نیز با جدیت ادامه داشته و تشکیل ۲۳ پرونده قاچاق کالا به ارزش ۲ هزار و ۸۵۶ میلیارد ریال، بیانگر هوشیاری نیرو‌های گمرکی در صیانت از مرز‌های اقتصادی کشور است.

سعیدی درآمد گمرکات استان هرمزگان در ۲ماه نخست سال جاری را ۳۶۴ هزار و ۸۳۷ میلیارد ریال اعلام کرد که به گفته وی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۳۴ درصد رشد داشته است.

سهم ۳۵ درصدی گمرکات هرمزگان در مبادلات غیرنفتی کشور

گمرکات استان هرمزگان با ثبت سهم نزدیک به یک‌سوم کل مبادلات غیرنفتی کشور، نقش کلیدی در تجارت خارجی و رونق اقتصادی ایران ایفا می‌کنند و عملکرد برجسته بنادر استان، این منطقه را به سکوی پرش صادرات کشور تبدیل کرده است.

از نظر ارزش صادراتی، گمرکات هرمزگان، بوشهر، خوزستان، کرمانشاه، آذربایجان‌غربی و تهران بیشترین سهم را دارند و در بخش واردات، گمرکات هرمزگان، تهران، خوزستان، کرمان، بوشهر و مازندران در صدر جدول قرار گرفته‌اند.

هرمزگان در هر ۲ حوزه صادرات و واردات پیشتاز بوده و جایگاه خود را به‌عنوان پیشانی تجارت دریایی ایران تثبیت کرده است.

ترکیب کالا‌های وارداتی و صادراتی استان هرمزگان نشان از تنوع و اهمیت اقتصادی آن دارد؛ واردات خودرو سواری نو، کشنده‌ها، شمش طلا، گوشی تلفن همراه، محصولات پتروشیمی و کالا‌های اساسی از جمله اقلام عمده وارداتی هستند و از سوی دیگر، صادرات کالا‌های صنعتی، پتروشیمی، معدنی، صادرات فرش و ترانزیت خارجی سهم مهمی در اقتصاد استان دارند.

بندر شهید رجایی، مهم‌ترین گمرک استان، بیش از ۸۹ درصد فعالیت‌های گمرکی هرمزگان و نزدیک به ۴۷ درصد درآمد کل گمرکات کشور را به خود اختصاص داده است؛ دسترسی به آب‌های آزاد، امکانات تخلیه و بارگیری پیشرفته و اتصال به شبکه ریلی و جاده‌ای، این بندر را به نقطه کلیدی تجارت خارجی کشور بدل کرده است.

آمار و ارقام گمرک ایران و ارزیابی ناظر گمرکات استان نشان می‌دهد که هرمزگان با صادرات بیش از ۲۵ میلیون تن کالا، سهم یک‌سوم کل مبادلات غیرنفتی و عملکرد برجسته بنادر، توانمندی خود را در محور اقتصاد دریامحور ایران تثبیت کرده است. تمرکز بر اصلاح فرآیند‌های گمرکی و توسعه زیرساخت‌ها می‌تواند هرمزگان را به پیشتاز تجارت منطقه‌ای و بین‌المللی ایران تبدیل کند.