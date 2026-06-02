یگان حفاظت محیط زیست شهرستان دهگلان موفق به آزادسازی ۷۶۰۰ مترمربع از اراضی ملی منطقه حفاظت‌شده بدر و پریشان قروه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- اراضی ملی منطقه حفاظت‌شده بدر و پریشان که در دامنه کوه «پنجه‌لی» قرار داشت، توسط مردم منطقه تصرف شده بود. پس از ارجاع به دادگاه، حکم رفع تصرف از مراجع قضایی اخذ گردید.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دهگلان اعلام کرد: یگان حفاظت این شهرستان پس از پایش‌های میدانی و مستندسازی، پرونده تخلف را به دادگستری ارجاع داد. دادگستری حکم رفع تصرف صادر کرد و مأموران این اداره با همکاری پاسگاه انتظامی مربوطه، حکم قضایی را اجرا و اراضی یادشده را آزادسازی کردند.

جمیل حمیدی گفت: این اداره با برنامه‌ریزی منسجم و همکاری نهاد‌های قضایی و انتظامی، هرگونه تصرف اراضی ملی را پیگیری می‌کند.

منطقه حفاظت‌شده «بدر و پریشان قروه» با وسعت ۴۳ هزار هکتار، یکی از زیستگاه‌های حیاتی محسوب می‌شود که میزبان گونه‌های ارزشمند کل وبز است. بخشی از این منطقه که زیستگاه حساس «پنجه‌لی» می‌باشد، در داخل محدوده شهرستان دهگلان قرار دارد و کار حفاظت و حراست از آن بر عهده اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دهگلان است.

منبع:  روابط عمومی محیط زیست کردستان،

برچسب ها: کردستان ، رفع تصرف ، محیط زیست
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