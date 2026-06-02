باشگاه خبرنگاران جوان- آرای صادره کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال به این شرح است: در پی شکایت سعید مرتضوی از باشگاه پاس همدان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۳ میلیارد و ۵۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۱۷ میلیون و ۴۲۵ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به مابقی خواسته قرار رد صادر کرد.

با توجه به شکایت حمزه کداخداحسین آبادی از باشگاه فولاد هرمزگان (فوتسال)، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۷ میلیارد و ۳۱۷ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۸۱ میلیون و ۷۰۴ هزار و ۵۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به مابقی خواسته حکم به بی‌حقی داد.

در پرونده شکایت، نیما نصرالله از باشگاه بعثت کرمانشاه، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.