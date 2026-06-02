نماینده رهبر انقلاب گفت: سلام گرم حضرت آقا را به مردم هرمزگان ابلاغ کردم؛حال عمومی رهبری بسیار عالی و مساعداست.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین محمدتقی وکیل‌پور، نماینده ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی با تبیین ابعاد سفر خود به استان هرمزگان و دیدار با اقشار مختلف مردم، علما و فعالان فرهنگی، به تشریح ویژگی‌های کم‌نظیر مردم این خطه پدافندی پرداخت که مشروح آن در ادامه می‌آید:

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدتقی وکیل‌پور در ابتدای این گفت‌و‌گو با تشریح نگاه متمایز مقام معظم رهبری به مردم جنوب کشور اظهار داشت: امروز در استان هرمزگان و شهر بندرعباس، توفیق دیدار با عزیزانی را داشتیم که جانانه و با تمام سلول‌های وجودشان، جریان کمک‌های مردمی و امدادرسانی را در دورانی که مرد از نامرد مشخص می‌شود (دوران جنگ تحمیلی سوم)، به دوش کشیده‌اند.

وی افزود: اگر بنده بخواهم در یک جمله، نگاه حضرت آقا را نسبت به مردم شریف استان هرمزگان توصیف کنم، باید بنویسم: این مردم دارای یک تحلیل عمیق سیاسی و وفاداری چشیدنی به آرمان‌های انقلاب هستند؛ وفاداری راسخی که با قاب تلویزیون و مطالعه مقاله درک نمی‌شود، بلکه باید به این میدان آمد و آن را از نزدیک لمس کرد.

وی با اشاره به ابلاغ سلام گرم مقام معظم رهبری به مردم استان افزود: در دیداری که با شیوخ بزرگوار و علمای اهل‌تسنن منطقه داشتیم، بزرگوارانی را دیدیم که سالیان سال است با نفس زدنشان در مسیر تحکیم وحدت مجاهدت می‌کنند بنده به این عزیزان عرض کردم که ما هیچ‌گاه این کار و کلام شما را کم نمی‌بینیم؛ چرا که این "حرفِ به اقتضا و به جای شما"، دل‌ها را گرم و پای مردم را در مسیر انقلاب مقاوم می‌کند؛ چرا که استدلال دقیق و به موقع، قلب‌ها را مستحکم می‌سازد.

نماینده ویژه رهبر معظم انقلاب گفت: در این سفر، سلام گرم و پرمهر حضرت آقا را به همه این عزیزان ابلاغ کردم و اعلام داشتم که الحمدلله حال عمومی رهبر معظم انقلاب بسیار عالی، مساعد و سرشار از سلامت است و ایشان با دقتِ جزیی بر تمامی امور نظارت دارند.

تنوع خدمات و تجلی «سلاح بیان» در جبهه جهاد تبیین

نماینده ویژه رهبر معظم انقلاب با کالبدشکافی دیدار خود با فعالان فرهنگی، بانوان و نوجوانان بندرعباس خاطرنشان کرد: بخش دیگری از برنامه‌ها، حضور در جمع باصفای فعالان رسانه‌ای و جوانانی بود که از کار هنری و رسانه‌ای گرفته تا طبخ سمبوسه، سازماندهی خودرو‌های باربری، آماده‌سازی سیستم‌های صوتی برای اجتماعات خیابانی و حتی آبرسانی به مناطق سخت‌عبور، پای کار انقلاب ایستاده بودند واقعیت این است که در این میدان، انسان معنای واقعی تنوع خدمات توسط انسان‌های متنوع را درک می‌کند که همگی یک اصل را اثبات می‌کنند: همه با هم پای کار ایران هستند.

حجت‌الاسلام وکیل‌پور در پایان با تجلیل از نقش ائمه جمعه و جماعات استان در ترویج معارف الهی یادآور شد: در بخش دیگری از سفر، در محضر ائمه محترم جمعه و جماعات سراسر استان بودیم؛ بزرگوارانی که به نحو احسن، رسالتِ عظیم جهاد تبیین را پیش می‌برند.

وی تاکید کرد: در این عرصه، کارآمدی "سلاح بیان" به عنوان ابزاری برنده و کارگشا در جنگ رسانه‌ای و فرهنگی امروزی کاملاً نمایان و مشهود است همچنین حضور در جمع مردم عزیز در اجتماعات خیابانی، آیین پرچم‌گردانی در کنار ساحل نیلگون خلیج‌فارس و در جوار منزل شهید والامقام تنگسیری، همگی نشان‌دهنده روحیه حماسی این دیار است که با تمام وجود، پاسدار حریم ولایت و ارزش‌های نظام اسلامی هستند.

منبع: تسنیم