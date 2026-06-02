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باشگاه خبرنگاران جوان - «مجتبی فردوسی پور» رئیس دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در مصر با «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار، فردوسیپور، گزارشی از آخرین وضعیت روابط دوجانبه تهران و قاهره، روند تعاملات سیاسی و همکاریهای در حال گسترش میان دو کشور ارائه کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار با اشاره به تقویت روابط دو کشور در سالهای اخیر، رایزنیهای دوجانبه را برای توسعه روابط و تقویت صلح و ثبات منطقهای مهم دانست و با تاکید بر جایگاه دو کشور در جهان اسلام، بر بهرهگیری از ظرفیتهای موجود برای تقویت همکاریها در حوزههای مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تاکید کرد.
منبع: ایرنا