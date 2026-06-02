معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی مدارس از برنامه‌ریزی برای تجهیز ۱۲ هزار مدرسه به نیروگاه‌های خورشیدی خبر داد و گفت: با اجرای این طرح، علاوه بر کمک به اقتصاد مدارس، گام مهمی در راستای نهضت عدالت آموزشی و کاهش ناترازی انرژی برداشته می‌شود.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - حمیدرضا خان‌محمدی، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با اشاره به اهمیت توسعه عدالت آموزشی اظهار کرد: دو موضوع «نهضت توسعه عدالت» و «کاهش ناترازی» همواره مورد تأکید دولت بوده و پیوندی ناگسستنی با یکدیگر دارند.

او با تأکید بر لزوم زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره «فرشتگان میناب»، از راه‌اندازی بزرگترین نیروگاه خورشیدی مدرسه‌ای در این مدرسه خبر داد و افزود: نباید اجازه دهیم نام فرشتگان میناب از اذهان پاک شود؛ بر همین اساس، اولین نیروگاه خورشیدی در این سایت راه‌اندازی خواهد شد.

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور در تشریح اقدامات انجام شده برای توسعه انرژی‌های پاک در فضا‌های آموزشی بیان کرد: سال گذشته اقدامات مؤثری در حوزه نیروگاه‌های خورشیدی انجام شد. با پیگیری‌های صورت‌گرفته و تأیید رئیس‌جمهور، مصوبه‌ای برای تأمین منابع مالی با امضای دو وزیر اخذ شد که بر اساس آن، تجهیز ۱۲ هزار مدرسه به نیروگاه خورشیدی به تصویب رسید و در حال پیگیری اجرای آن هستیم‌.

خان‌محمدی با اشاره به رویکرد جهادی در این پروژه تصریح کرد: رهبر ما فرموند نگذاریم آتش خشم در ما فروکش کند نیروگاه‌های خورشیدی در مدارس آسیب دیده از جنگ برنامه‌ریزی شده است.

او در خصوص نحوه اجرای این طرح بین‌بخشی توضیح داد: در این مسیر خیرین مدرسه‌ساز محوریت تأمین هزینه‌های جانبی را بر عهده دارند و سازمان ساتبا نیز تجهیزات لازم را در اختیار ما قرار می‌دهد. منافع حاصل از این نیروگاه‌ها مستقیماً در اختیار مدارس قرار می‌گیرد تا ضمن تأمین برق مورد نیاز در مواقع اضطراری، به اقتصاد مدارس نیز کمک شود.

معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به جنبه‌های فرهنگی این طرح خاطرنشان کرد: این اقدام علاوه بر جنبه اقتصادی، حرکتی برای فرهنگ‌سازی است و انجمن اولیا و مربیان می‌توانند ظرفیت ۵ مگاواتی این طرح را افزایش دهند.

خان‌محمدی تأکید کرد: گزارش‌های مربوط به این نهضت به‌روزرسانی می‌شود و مدارس هدف مشخص شده‌اند تا تمامی اقدامات طبق برنامه‌ریزی دقیق تا سال آینده پیگیری و اجرایی شود.

او در نهایت تاکید کرد: مدارسی که جدید ساخته می‌شوند همه باید دارای نیروگاه خورشیدی باشند.

برچسب ها: وزارت نیرو ، ساتبا
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