باشگاه خبرنگاران جوان - مرتضی پروانه روز سهشنبه در نشست مشترک بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفهای دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی (ره) و شهدای انقلاب اسلامی اظهار کرد: ایران اسلامی در طول تاریخ چندهزار ساله خود همواره در معرض تهدید و تهاجم دشمنان قرار داشته اما این سرزمین با اتکا به فرهنگ غنی، وحدت ملی و مقاومت مردم، از تمامی این آزمونها سربلند بیرون آمده است.
وی افزود: دشمنان طی ۴۷ سال گذشته با اعمال تحریمها و فشارهای مختلف اقتصادی تلاش کردند ارکان نظام را تضعیف کنند و در مقاطعی نیز با محاسبات نادرست، تمامیت ارضی و استقلال کشور را هدف قرار دادند، اما اتحاد ملت و دولت تمامی این توطئهها را ناکام گذاشت و امروز شاهد تقویت انسجام ملی در کشور هستیم.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر با اشاره به خسارتهای وارد شده به برخی مراکز صنعتی و کارگری استان گفت: صنایع دریایی در مرکز و مجموعههای نفت، گاز و پتروشیمی در جنوب این استان در جریان حوادث اخیر آسیبهایی را متحمل شدند، اما عملیات بازسازی این واحدها بلافاصله با همت متخصصان و نیروهای فنی آغاز شد.
پروانه ادامه داد: گزارشهای موجود نشان میدهد روند بازسازی در صنایع مستقر در پارس جنوبی با سرعت بالایی در حال انجام است و پیشبینی میشود بازگشت این واحدها به مدار تولید زودتر از زمان تعیین شده محقق شود.
وی بیان کرد: بازسازی صنایع دریایی در مرکز استان نیز با جدیت دنبال میشود و انتظار میرود طی یک تا دو سال آینده تمامی خسارتها و نواقص ایجاد شده برطرف شده و این مجموعهها با ظرفیت کامل به فعالیت خود ادامه دهند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر همچنین از اقدامات حمایتی این ادارهکل برای کارگران آسیبدیده خبر داد و افزود: تیمهای تخصصی حوزه روابط کار و بیمه بیکاری در سراسر استان به صورت ویژه پیگیر وضعیت کارگرانی هستند که به دلیل این حوادث بهطور موقت از کار بازماندهاند تا حقوق قانونی آنان از جمله بیمه بیکاری در کوتاهترین زمان ممکن برقرار شود.
وی تأکید کرد: حفظ معیشت و امنیت شغلی کارگران و خانوادههای آنان از اولویتهای مهم این ادارهکل است و تلاش میشود آثار ناشی از توقف موقت فعالیت برخی واحدها بر زندگی کارگران به حداقل برسد.
رئیس شورای راهبری و هماهنگی دستگاههای تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان بوشهر با قدردانی از همکاری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در حوزه بهداشت حرفهای گفت: موضوعاتی همچون حقوق و مطالبات کارگری، توسعه تعاونیها، ورزش کارگری و اجرای بستههای حمایتی دولت از اهمیت بالایی برخوردار است، اما سلامت کارگران و ایمنی محیط کار مهمترین اولویت و خط قرمز این ادارهکل محسوب میشود.
پروانه خطاب به بازرسان کار اظهار کرد: هر گزارش بازرسی و هر اقدام قانونی که از سوی بازرسان انجام میشود میتواند در حفظ جان یک انسان و تأمین امنیت و آرامش یک خانواده نقش تعیینکنندهای داشته باشد، از این رو بازرسان کار از سرمایههای ارزشمند مجموعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند.
وی افزود: برنامهریزی برای تقویت حوزه بازرسی کار، ارتقای سطح آموزشهای تخصصی و افزایش هماهنگی میان دستگاههای مرتبط در دستور کار قرار دارد تا نظارت بر محیطهای کار با دقت و اثربخشی بیشتری انجام شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر گفت: بررسی مشاغل سخت و زیانآور، نظارت بر رعایت الزامات ایمنی و صیانت از سلامت نیروی کار، مسئولیتی قانونی و انسانی است و برگزاری نشستهای مشترک میان دستگاههای مرتبط با هدف رفع ناهماهنگیها، کاهش بروکراسی اداری و تسریع در رسیدگی به مطالبات جامعه کارگری استان دنبال میشود.