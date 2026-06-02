باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- محمد فرهاد با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های آب و فاضلاب در استان اظهار کرد: از مجموع پروژه‌های آبرسانی، ۳۰ پروژه در مناطق شهری و ۶۳ پروژه در مناطق روستایی در حال اجراست که نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات، افزایش پایداری تأمین آب شرب و رفع مشکلات کم‌آبی ایفا خواهند کرد.

وی افزود: در بخش فاضلاب نیز ۲۳ پروژه فعال وجود دارد که شامل ۱۸ پروژه شهری و ۵ پروژه دیگر در روستا‌ها است و این طرح‌ها با هدف توسعه شبکه جمع‌آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب، ارتقای شاخص‌های بهداشتی و حفاظت از محیط زیست در دست اجرا قرار دارند.

مدیرعامل شرکت آبفا کردستان تأکید کرد: بهره‌برداری از این پروژه‌ها علاوه بر بهبود خدمات‌رسانی به شهروندان و روستاییان، زمینه توسعه پایدار و افزایش رفاه عمومی در مناطق مختلف استان را فراهم خواهد کرد.