معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: از عموم مردم انتظار است موارد تخلف در این حوزه را از طریق سامانه ۱۹۰ اعلام کنند تا با متخلفان به صورت قانونی برخورد شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان این که تخلفات پزشکی از جمله دریافت وجوه اضافی یا زیرمیزی و تعرفه‌های درمانی خارج از مصوبه هیات دولت از سوی پزشکان ممنوع است، گفت: از عموم مردم انتظار است موارد تخلف در این حوزه را از طریق سامانه ۱۹۰ اعلام کنند تا با متخلفان به صورت قانونی برخورد شود.

دکتر منصور شکیبا با بیان اینکه موضوع زیرمیزی امروزه نه تنها در شهر مشهد بلکه در بسیاری از شهرستان‌ها یکی از معضلات گریبان گیر مردم است، افزود: هر تعرفه یا هر پولی که خارج از تعرفه مصوب هیات دولت باشد جرم و خلاف قانون است.

وی ادامه داد: در این راستا ما نیز به شدت با کسانی که این وجوه خارج از عرف را در داخل بیمارستان‌های دولتی، خصوصی، خیریه و درمانگاه‌ها یا مراکز سرپایی مثل مطب‌ها، دی کلینیک‌ها و هرجایی که خدمات درمانی را به مردم ارائه می‌کنند، می گیرند، به شدت برخورد می‌کنیم.

معرفی ماهانه حدود ۱۵ متخلف به مراجع قضایی

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان این که آمار تخلفات در حوزه درخواست‌ دریافت وجوه اضافی خارج از عرف از سوی پزشکان بسیار بالا است، گفت: ماهانه حدود ۱۵ فرد متخلف در این حوزه از طریق کمیسیون ماده ۱۱ به مراجع قضایی معرفی می‌کنیم.

شکیبا با اشاره به بازدیدهای مستمر از تمام مراکز خصوص و دولتی ارائه دهنده خدمات درمانی و رصد موضوع دریافت تعرفه‌های خارج از عرف و برخورد با متخلفان در معاونت امور نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: تاکنون با بسیاری از افرادی که اقدام به دریافت تعرفه‌های خارج از عرف کردند، برخورد قانونی جدی صورت گرفته و مبالغ دریافتی بازگردانده شده است و این برخوردها کماکان درحال پیگیری و انجام است تا از تکرار مواردی از این دست جلوگیری شود.

وی با اشاره به بالا بودن تعداد مراکز درمانی در سطح شهر مشهد و وجود بیش از چندین هزار مطب، درمانگاه، بیمارستان و مرکز درمانی ادامه داد: علاوه بر این مراکز بسیاری هم داریم که متاسفانه مداخله‌های پزشکی انجام می‌دهند و بر خلاف قانون و مقررات اقدام به ارائه خدمات درمانی‌ می کنند.

این مسوول با بیان این که بر اساس کمیسیون ماده ۱۱؛ مداخله‌گران سلامت شناسایی شده را به تعزیرات پزشکی معرفی می‌کنیم، عنوان کرد: اگر مداخله‌گر سلامت عضو هیات علمی باشد در قالب تخلفات هیات علمی و اگر کارمند دولت باشد در حوزه تخلفات اداری رسیدگی می شود و در غیر این صورت به بازرسی و نظام پزشکی معرفی می‌شوند.

وی افزود: در مواردی که جرم مداخله‌گر سلامت، زیاد باشد به دادستانی معرفی شده تا از این طریق بتوانیم جلوی این معضل را مخصوصا در شرایط کنونی کشور بگیریم.

شکیبا افزود: در این راستا رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد دستور اکید به برخورد جدی با مداخله‌گران سلامت داده و این موضوع نیز به طور متقن در دستور کار ماست و تا کنون در این رابطه با چندین مورد از پزشکان برخورد شده و نسبت به ممنوعیت درمان و ابطال پروانه مطب آنها اقدام شده و اجازه فعالیت درمانی در تمام مراکز از آنها گرفته شده است.

وی تاکید کرد: با توجه به این که در بعضی مواقع مدارک و مستندات معتبری برای پیگیری تخلفات در حوزه زیرمیزی یا دریافت وجوه خارج از عرف برای ارائه و معرفی به مراجع قانونی و تعزیرات حکومتی یا دادگاه نداریم از این رو از عموم مردم می خواهیم برای دفاع از حقوق خود این گونه تخلفات و درخواست‌های دریافت وجوه اضافی خارج از عرف را که هنگام مراجعه به پزشک با آن روبرو می شوند از طریق شماره تلفن ۱۹۰ اعلام کنند تا بلافاصله بازرسان ما مراجعه کرده با جمع آوری مستندات کافی با متخلفان به صورت قانونی برخورد قاطع شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان این که تعرفه‌های پزشکی بسیار افزایش یافته و این موضوع فشار بسیاری بر مردم وارد می‌کند، افزود: امید است با همکاری مردم و اعلام این گونه تخلفات بتوانیم جلوی این معضل را در جامعه گرفته و خدمات درمانی با کیفیت و با تعرفه مصوب دولت به مردم ارائه دهیم.