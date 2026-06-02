باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - جعفر قنادباشی کارشناس مسائل غرب آسیا در گفتوگویی با اشاره به ناکامی رژیم صهیونیستی برای حمله به لبنان گفت: در جنوب لبنان، مقاومت در بالاترین سطح ممکن خود قرار دارد و عملاً در حال قدرتنمایی است. از طرف دیگر، اسرائیل مصمم است که جنوب لبنان را از ساکنان بومی آن خالی کند و در این بین آمریکاییها نیز علناً وارد ماجرا شدهاند و از این اقدام حمایت میکنند.
وی اظهار کرد: متاسفانه، دولت لبنان در این زمینه رویکردی سازشگرایانه در پیش گرفته است که نهتنها کمکی به حزبالله نمیکند، بلکه عملاً به نوعی حمایت از اقدامات اسرائیل محسوب میشود.
این کارشناس مسائل غرب آسیا بیان کرد: آنچه در حال وقوع بود، جنایتی تمامعیار بود، اما در مقابل، حزبالله نمونههای بسیار جالب و روشنی از مقاومت را به اجرا گذاشته است چراکه حزبالله علاوه بر بهکارگیری انواع شیوههای جنگی ازجمله رویارویی مستقیم و رو در رو که در آن توانسته است نیروی زمینی دشمن را عقب بزند علیرغم همه محاصرهها و مسدود بودن تمامی راهها، از قدرت پهپادی و موشکی خود استفاده میکند و شهرکها، شهرها و مناطق تجمع صهیونیستها را مورد حمله قرار داده است.
قنادباشی تاکید کرد: حملات حزبالله وحشت بسیاری در میان صهیونیستها ایجاد کرد و همین مسئله موجب شده انتقادات گستردهای علیه نتانیاهو در تلآویو آغاز شود و برخی از روزنامههای صهیونیست نوشتند شکستی که اسرائیل در جنوب لبنان متحمل شد و وحشتی که دامنگیرشان شد، سبب میشود تا نتانیاهو در انتخابات ماجرا شود.