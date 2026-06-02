نماینده پارلمان لبنان با فاش کردن جزییات پیام‌های دیپلماتیک آمریکا به حزب‌الله و نبیه بری، اعلام کرد این جنبش پیشنهاد توقف حملات خود را رد کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - حسن فضل‌الله، نماینده فراکسیون «حزب‌الله» در پارلمان لبنان، تأکید کرد که «این جنبش از دستیابی به یک آتش‌بس کامل در سراسر خاک لبنان حمایت می‌کند». وی شدیدا تاکید کرد که «هرگونه توافقی باید با توقف کامل عملیات نظامی آغاز شود و به دنبال آن، عقب‌نشینی نیرو‌های اسرائیلی از تمام اراضی لبنان صورت گیرد.»

فضل‌الله در گفت‌و‌گو با شبکه «المنار» توضیح داد که «حزب‌الله پیشنهاد مطرح‌شده در رایزنی‌های اخیر مبنی بر توقف حملات این جنبش در قبال خودداری اسرائیل از هدف قرار دادن ضاحیه جنوبی و شهر بیروت را رد کرده است»، چرا که به گفته او «این طرح، الزامات راهکار مطرح‌شده را برآورده نمی‌کند.»

وی با اشاره به اینکه «حزب‌الله و نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان، موضع واحدی در پرونده آتش‌بس دارند»، وجود هرگونه اختلاف‌نظر میان دو طرف در این زمینه را تکذیب کرد.

این نماینده فراکسیون حزب‌الله لبنان فاش کرد که «در چارچوب تلاش‌های دیپلماتیک جاری برای دستیابی به توافق آتش‌بس، پیام‌هایی از سوی طرف آمریکایی به نبیه بری، رئیس پارلمان، رسیده و پیام‌های دیگری نیز از طریق جوزف عون، رئیس‌جمهور، به دست حزب‌الله رسیده است.»

فضل‌الله تاکید کرد که «نبیه بری به میانجی‌ها ابلاغ کرده که بر موضع خود مبنی بر لزوم برقراری آتش‌بس کامل پایبند است» و تصریح کرد که «این موضعِ اعلام‌شده، موضع مشترک میان حزب‌الله و رئیس پارلمان است.»

این نماینده لبنانی خاطرنشان کرد که «هرگونه آتش‌بس کامل باید مقدمه‌ای برای عقب‌نشینی اسرائیل از خاک لبنان باشد» و تأکید کرد که «بازگشت به ترتیبات و اوضاع پیش از دوم مارس گذشته، غیرقابل قبول است.»

فضل‌الله همچنین مخالفت قاطع خود را با اصل «آزادی عمل» که به رژیم تروریستی اسرائیل اجازه می‌دهد به‌رغم وجود توافق آتش‌بس، دست به حملات نظامی بزند، اعلام کرد و افزود: «این بند به هیچ وجه نمی‌تواند بخشی از هیچ‌گونه تفاهم یا توافق در آینده باشد.»

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: حزب الله لبنان ، حمله به لبنان ، جنوب لبنان
خبرهای مرتبط
توبیخ تند نتانیاهو توسط ترامپ: «تو دیوانه‌ای»
اسرائیل در بن‌بست؛ حزب‌الله از بیرون، حریدی‌ها از درون و ترامپ از بالا
حزب‌الله چگونه تاب‌آوری رژیم صهیونی را شکست؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ترامپ، همسر نتانیاهو را تهدید کرده است
ترامپ: اگر من نبودم اسرائیلی وجود نداشت
کویت در اقدامی تنش‌زا دو دیپلمات ایرانی را اخراج کرد
سناتور آمریکایی: بعد از ۸۰ روز جنگ، ایران قوی‌تر شد
توصیه فرماندهان ارتش اسرائیل به نتانیاهو برای پایان جنگ
تداوم صعود قیمت جهانی نفت در پی تشدید تنش‌ها در منطقه
دیپلمات اروپایی: ترامپ به دنبال فرار از باتلاق جنگ با ایران است
فریدمن: ترامپ فرمانده کل قوا نیست، فرمانده راهزنان است
بودجه ۱۹ میلیارد دلاری ژاپن برای مقابله با آثار جنگ علیه ایران
گزارش والا از آزمایش ناموفق سامانه‌های ضد پهپادی در اسرائیل
آخرین اخبار
دور جدید مذاکرات آتش‌بس لبنان در واشنگتن
ادامه فضاسازی ضدایرانی؛ بحرین از بازداشت ۱۵ نفر خبر داد
عراق دستور ازسرگیری فعالیت شرکت‌های نفتی در اقلیم کردستان را صادر کرد
نتانیاهو: گاهی با ترامپ اختلاف داریم
شمار شهدای لبنانی از ۳۵۰۰ نفر گذشت
کویت در اقدامی تنش‌زا دو دیپلمات ایرانی را اخراج کرد
شهادت دو امدادگر در جنوب لبنان
ترامپ: اگر من نبودم اسرائیلی وجود نداشت
نقشه آمریکا برای درگیر کردن ارتش لبنان با حزب‌الله
فریدمن: ترامپ فرمانده کل قوا نیست، فرمانده راهزنان است
سناتور آمریکایی: بعد از ۸۰ روز جنگ، ایران قوی‌تر شد
ترامپ، همسر نتانیاهو را تهدید کرده است
توصیه فرماندهان ارتش اسرائیل به نتانیاهو برای پایان جنگ
فرار بزرگ از سرزمین‌های اشغالی
دیپلمات اروپایی: ترامپ به دنبال فرار از باتلاق جنگ با ایران است
تداوم صعود قیمت جهانی نفت در پی تشدید تنش‌ها در منطقه
بودجه ۱۹ میلیارد دلاری ژاپن برای مقابله با آثار جنگ علیه ایران
تجلیل نماینده آیت‌الله سیستانی از حماسه ملت ایران در جنگ اخیر
سازمان ملل اقدامات ضدکوبایی آمریکا را محکوم کرد
گزارش والا از آزمایش ناموفق سامانه‌های ضد پهپادی در اسرائیل
همسایگان اروپایی علیه زلنسکی هم‌پیمان شدند
هزینه ۱۰۰ میلیارد دلاری جنگ با ایران برای آمریکا
تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران
آمریکا طرح کاهش تنش مرحله‌ای ۶۰ روزه برای لبنان را پیشنهاد کرد
روسیه خواستار توضیح فرانسه درباره توقیف کشتی این کشور شد
حماس امتناع از واگذاری حکومت در غزه را تکذیب کرد
ادعای ترامپ: مذاکرات با ایران متوقف نشده است