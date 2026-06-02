باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - حسن فضل‌الله، نماینده فراکسیون «حزب‌الله» در پارلمان لبنان، تأکید کرد که «این جنبش از دستیابی به یک آتش‌بس کامل در سراسر خاک لبنان حمایت می‌کند». وی شدیدا تاکید کرد که «هرگونه توافقی باید با توقف کامل عملیات نظامی آغاز شود و به دنبال آن، عقب‌نشینی نیرو‌های اسرائیلی از تمام اراضی لبنان صورت گیرد.»

فضل‌الله در گفت‌و‌گو با شبکه «المنار» توضیح داد که «حزب‌الله پیشنهاد مطرح‌شده در رایزنی‌های اخیر مبنی بر توقف حملات این جنبش در قبال خودداری اسرائیل از هدف قرار دادن ضاحیه جنوبی و شهر بیروت را رد کرده است»، چرا که به گفته او «این طرح، الزامات راهکار مطرح‌شده را برآورده نمی‌کند.»

وی با اشاره به اینکه «حزب‌الله و نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان، موضع واحدی در پرونده آتش‌بس دارند»، وجود هرگونه اختلاف‌نظر میان دو طرف در این زمینه را تکذیب کرد.

این نماینده فراکسیون حزب‌الله لبنان فاش کرد که «در چارچوب تلاش‌های دیپلماتیک جاری برای دستیابی به توافق آتش‌بس، پیام‌هایی از سوی طرف آمریکایی به نبیه بری، رئیس پارلمان، رسیده و پیام‌های دیگری نیز از طریق جوزف عون، رئیس‌جمهور، به دست حزب‌الله رسیده است.»

فضل‌الله تاکید کرد که «نبیه بری به میانجی‌ها ابلاغ کرده که بر موضع خود مبنی بر لزوم برقراری آتش‌بس کامل پایبند است» و تصریح کرد که «این موضعِ اعلام‌شده، موضع مشترک میان حزب‌الله و رئیس پارلمان است.»

این نماینده لبنانی خاطرنشان کرد که «هرگونه آتش‌بس کامل باید مقدمه‌ای برای عقب‌نشینی اسرائیل از خاک لبنان باشد» و تأکید کرد که «بازگشت به ترتیبات و اوضاع پیش از دوم مارس گذشته، غیرقابل قبول است.»

فضل‌الله همچنین مخالفت قاطع خود را با اصل «آزادی عمل» که به رژیم تروریستی اسرائیل اجازه می‌دهد به‌رغم وجود توافق آتش‌بس، دست به حملات نظامی بزند، اعلام کرد و افزود: «این بند به هیچ وجه نمی‌تواند بخشی از هیچ‌گونه تفاهم یا توافق در آینده باشد.»

منبع: اسپوتنیک