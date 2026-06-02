رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان بابل از ضبط کود شیمیایی احتکاری در یک انبار خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - محمد نجفی رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان بابل گفت: در گشت مشترک بازرسی با حضور رئیس شعبه تعزیرات، مأموران پلیس امنیت اقتصادی و بازرسان جهاد کشاورزی شهرستان بابل کود شیمیایی احتکاری به ارزش ۱۰ میلیارد ریال کشف وضبط شد.

او افزود: در بازرسی صورت‌گرفته از این انبار، کود شیمیایی که با هدف ایجاد التهاب در بازار و افزایش غیرقانونی قیمت‌ها احتکار شده بود، با دستور رئیس شعبه تعزیرات حکومتی ضبط شد.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی بابل گفت: پرونده برای متخلف تشکیل وبرای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.