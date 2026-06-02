باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سرتیپ دوم پاسدار حسین محبی، سخنگو و معاون روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تأکید بر نقش تعیینکننده رسانهها در عرصه جنگ روایتها اظهار کرد: امروز وظیفه رسانههای کشور روایت درست و دقیق پیروزی ملت ایران بر دشمن در جنگ تحمیلی سوم است؛ پیروزیای که با اتحاد، انسجام و همبستگی اقشار مختلف مردم رقم خورد. نباید اجازه داد دشمن با روایتسازیهای نادرست و تحریف واقعیتها، حقایق این نبرد را وارونه جلوه دهد.
سردار محبی افزود: البته روایتگری زمانی اثرگذار خواهد بود که بر پایه صداقت، استحکام و اعتمادسازی شکل بگیرد. هرچه روایتها مستندتر، دقیقتر و صادقانهتر باشند، توان بیشتری برای اقناع افکار عمومی و همراهسازی مخاطبان خواهند داشت.
رسانه در جنگ باید به عنوان یکی از ارکان اصلی تجهیزات جنگ مورد توجه قرار گیرد
معاون روابط عمومی سپاه پاسداران در ادامه با تأکید بر نقش تعیینکننده رسانه در نبردهای امروز گفت: رسانه در جنگ نباید به عنوان یک ابزار جانبی تلقی شود، بلکه باید به عنوان یکی از ارکان اصلی تجهیزات جنگ مورد توجه قرار گیرد. همانطور که موشک، پهپاد و سایر مؤلفههای قدرت نظامی اهمیت دارند، رسانه نیز اهمیت دارد و باید در منظومه قدرت و جنگ به عنوان یک رکن اساسی دیده شود.
وی افزود: باید به نقطهای برسیم که روایتگری نیز جزئی از عملیات تلقی شود و همان اندازه که برای شلیک موشک اهمیت قائل هستیم، برای روایت آن نیز، اهمیت قائل باشیم وگرنه بخش مهمی از ظرفیتهای خود را از دست خواهیم داد.
سردار محبی همچنین به اهمیت زمانبندی در روایتگری اشاره کرد و گفت: اطلاعرسانی اولیه باید سریع باشد، اما روایت تکمیلی پس از روشن شدن ابعاد موضوع، مکمل روایت اول باشد.
آمادگی امروز نیروهای مسلح بیشتر از گذشته است
سخنگوی سپاه پاسداران، با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: آمادگی امروز نیروهای مسلح بیشتر از گذشته است و این آمادگی علاوه بر توان گذشته، نتیجه تجربهای است که در میدان نبرد و مواجهه مستقیم با دشمن به دست آمده است.
وی افزود: امروز شناخت ما از دشمن، تجهیزات تهاجمی و دفاعی، فریبکاریها، نوع عملیات او بسیار روشنتر از گذشته است.
سردار محبی با رد ادعاهای آمریکا درباره تضعیف توان نظامی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: در طول این مدت هیچگاه توان رزمی کشور کاهش نیافته است. برخلاف ادعاهای مطرحشده، نه نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران نابود شده و نه توان عملیاتی کشور آن کاهش یافته است.
وی ادامه داد: بهترین دلیل برای این موضوع آن است که آمریکا با وجود بهکارگیری ظرفیت گسترده خود در زمین، دریا و هوا نتوانست حتی برای چند دقیقه تنگه هرمز را از کنترل جمهوری اسلامی ایران خارج کند. آمریکا با توان بسیار گستردهای وارد میدان شد تا شرایط مورد نظر خود را در تنگه هرمز ایجاد کند، اما در دستیابی به اهدافش ناکام ماند.
توان نظامی و عملیاتی ما در دوره آتشبس افزایش داشته است
معاون روابط عمومی سپاه پاسداران تأکید کرد: واقعیت آن است که در مقطع زمانی آتشبس، توان نظامی و عملیاتی ما افزایش داشته و فرصت ایجادشده صرف ارتقای توان رزمی، تقویت آمادگیها و جبران آسیبها شده و امروز نیروهای مسلح ما در شرایط بهتری نسبت به گذشته قرار دارند.
وی درباره وضعیت تنگه هرمز گفت: حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز بهصورت کامل برقرار بوده و هیچگاه تضعیف نشده و حاکمیت بر تنگه و مدیریت آن یکی از نمادهای اقتدار سپاه پاسداران است.
افزایش شناخت عملیاتی نیروهای مسلح از دشمن در جنگ تحمیلی سوم
سردار محبی با اشاره به دستاوردهای میدانی جنگ تحمیلی سوم اظهار کرد: یکی از مهمترین نتایج این نبرد، افزایش شناخت عملیاتی نیروهای مسلح از دشمن است. اگر در گذشته بخشی از شناخت ما نسبت به توانمندیها و تجهیزات دشمن مبتنی بر اطلاعات و گزارشهای خبری بود، امروز این شناخت به شناختی میدانی و عملیاتی تبدیل شده است.
وی ادامه داد: امروز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از شناخت دقیقتری نسبت به توان پدافندی دشمن، ظرفیتهای نظامی و پایگاههای عملیاتی او برخوردار هستند. همچنین تجربه مواجهه مستقیم با شیوههای عملیاتی و تاکتیکهای بهکارگرفتهشده از سوی دشمن، به سرمایه دانشی نیروهای مسلح افزوده و این تجربیات اکنون بخشی از قدرت و آمادگی دفاعی کشور محسوب میشود.
افزایش توان نیروهای مسلح در بخشهای مختلف
معاون روابط عمومی سپاه پاسداران خاطرنشان کرد: در طول این مدت نه تنها چیزی از توان نظامی جمهوری اسلامی ایران کاسته نشده، بلکه توان کشور در بخشهای مختلف افزایش یافته است. این افزایش توان هم در تجهیزات آفندی و تهاجمی و هم در تجهیزات پدافندی و دفاعی حاصل شده است.
سردار محبی تصریح کرد: اگر افزایش توان آفندی، رشد توان پدافندی، تجربه فرماندهی، دانش میدانی به دست آمده از نبرد و شناخت دقیقتر از توانمندیهای دشمن را در کنار یکدیگر قرار دهیم، به این نتیجه میرسیم که توان نظامی جمهوری اسلامی ایران نسبت پیش از آغاز جنگ اخیر، حتی نسبت به یک یا دو ماه گذشته به شکل محسوسی افزایش یافته است.
آمادگی سپاه برای تمامی سناریوهای احتمالی
وی تأکید کرد: با وجود آمادگی در تمامی عرصهها، سنگر نظامی همچنان با بالاترین سطح آمادگی حفظ خواهد شد، زیرا معتقدیم مهمترین عرصهای که دشمن برای تحقق اهداف خود بر آن تکیه میکند، عرصه نظامی است.
سخنگوی سپاه پاسداران در پایان خاطرنشان کرد: در صورت بازگشت دشمن به عرصه نظامی، نوع عملیات، جغرافیای نبرد و حتی نوع جنگافزارهای مورد استفاده متفاوت خواهد بود و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای تمامی سناریوهای احتمالی آمادگی کامل دارد.
منبع: فارس