باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - فرسودگی آسفالت و آسیبدیدگی محورهای مواصلاتی نه تنها موجب افزایش هزینههای نگهداری خودروها و کاهش رضایت عمومی میشود، بلکه میتواند خطرات جدی برای ایمنی کاربران جادهای ایجاد کند. بنابراین اجرای پروژههای روکش آسفالت را باید سرمایهگذاری در حوزه ایمنی و کاهش سوانح جادهای دانست.
نکته قابل توجه در اظهارات فرماندار پلدختر ، پیشرفت ۵۰ درصدی پروژه و تأکید بر تکمیل آن تا پایان سال جاری است. این موضوع نشان میدهد که پروژه از مرحله برنامهریزی عبور کرده و وارد فاز اجرایی شده است. با این حال، تجربه پروژههای عمرانی در بسیاری از مناطق کشور نشان داده است که مهمترین چالش، حفظ سرعت اجرا و جلوگیری از وقفههای ناشی از مشکلات مالی، تأمین مصالح یا شرایط جوی است. از این رو تأکید فرماندار بر تسریع روند اجرا را باید تلاشی برای جلوگیری از طولانی شدن پروژه و بهرهبرداری سریعتر مردم از نتایج آن ارزیابی کرد.
از سوی دیگر، اختصاص قرارداد جداگانه برای بهسازی و روکش آسفالت راههای روستایی نیز اهمیت ویژهای دارد. توسعه متوازن زمانی محقق میشود که روستاها نیز از زیرساختهای مناسب بهرهمند شوند. راههای روستایی استاندارد، دسترسی کشاورزان به بازارها را تسهیل میکند، هزینه حملونقل محصولات را کاهش میدهد و زمینه را برای رونق اقتصادی و جلوگیری از مهاجرت روستاییان فراهم میآورد. بنابراین نگاه همزمان به محورهای اصلی و راههای روستایی، رویکردی مثبت در مدیریت زیرساختهای شهرستان محسوب میشود.
پیشرفت ۵۰ درصدی ترمیم و آسفالت محورهای مواصلاتی ازنا
علی اکبر جاهد فرماندار پلدختر از انعقاد سه قرارداد جهت ترمیم و روکش آسفالت گرم در محورهای اصلی شهرستان ازنا به مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد ریال توسط اداره کل و اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان ازنا خبر داد.
وی ادامهداد: در راستای رضایتمندی مندی همشهریان و کاربران جادهای در محورهای برون شهری ازنا در سال گذشته و سال جاری سه قرارداد روکش آسفالت گرم در حوزه نگهداری راه به مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد ریال توسط اداره کل و اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان ازنا منعقد گردید.
فرماندار ازنا گفت: این پروژه با ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی در محورهای اصلی در حال انجام است و در حال حاضر نیز روکش آسفالت گرم در محور ازنا-دورود در محدوده زرنان در حال انجام می باشد.
جاهد افزود: همچنین تاکنون خرابی آسفالت در محورهای دورود ازنا و ازنا الیگودرز و بالعکس روکش آسفالت و ترمیم شده و سعی بر اینست که تا پایان سال جاری کلیه خرابی های آسفالت در محورهای اصلی شهرستان ازنا توسط اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان ازنا روکش آسفالت و ترمیم گردند.
وی یادآور شد: قرارداد ۱۵ کیلومتر روکش آسفالت نیز جهت ترمیم و بهسازی روکش آسفالت راه های روستایی نیز در سال جاری توسط اداره کل راهداری منعقد گردیده است.
با وجود این، موفقیت نهایی چنین طرحهایی تنها با اجرای فیزیکی پروژه سنجیده نمیشود. کیفیت عملیات روکش آسفالت، رعایت استانداردهای فنی، نظارت مستمر بر پیمانکاران و برنامهریزی برای نگهداری مستمر راهها از عواملی است که دوام و اثربخشی این سرمایهگذاری را تضمین میکند. در غیر این صورت، هزینههای سنگین صرفشده ممکن است در مدت کوتاهی با بروز مجدد خرابیها به هدر رود.
در مجموع، پروژه روکش آسفالت محورهای اصلی و روستایی ازنا را میتوان اقدامی ضروری و قابل دفاع در مسیر ارتقای زیرساختهای شهرستان دانست. اگر وعده تکمیل پروژهها در زمان مقرر محقق شود و کیفیت اجرا نیز در سطح مطلوب قرار داشته باشد، این طرح میتواند علاوه بر افزایش ایمنی و رضایت شهروندان، زمینهساز بهبود شاخصهای توسعهای و تقویت ارتباطات اقتصادی منطقه در سالهای آینده باشد.