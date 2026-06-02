باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو به هماهنگی‌های انجام شده برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در فضا‌های آموزشی، اظهار کرد: تجهیزات لازم برای راه‌اندازی نیروگاه‌های خورشیدی در مدارس آماده است و آمادگی کامل داریم تا این تجهیزات را به استان‌های مختلف ارسال کنیم.

معاون وزیر نیرو با اشاره به استقبال استان‌ها از این طرح ملی تصریح کرد: تاکنون ۱۲ استان برای اجرای این طرح اعلام آمادگی کرده‌اند و روند ارسال تجهیزات به این استان‌ها از هفته آینده به‌صورت رسمی آغاز خواهد شد.

طرزطلب در پایان با تأکید بر لزوم تسریع در اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی انرژی، خاطرنشان کرد: هدف‌گذاری ما این است که با همکاری دستگاه‌های مربوطه، تمام ۱۲ هزار مدرسه‌ای که برای این طرح در نظر گرفته شده‌اند، تا اواخر تابستان به نیروگاه‌های خورشیدی مجهز شوند.

او در ادامه در پاسخ به دیگر سوال باشگاه خبرنگاران جوان گفت: تسهیلاتی را به اندازه ۴۰۰ میلیون تومان برای شهروندان از طریق سیستم بانکی فراهم کردیم، البته تعداد تسهیلات کم است، در حال رایزنی با رئیس جمهور هستیم تا بتوانیم از محل ردیف بودجه اشتغال منابعی را تأمین کنیم و در اختیار بانک‌ها قرار دهیم تا بتوانیم اعطای تسهیلات به احداث نیروگاه‌های خورشیدی خانگی را توسعه داد. تلاش ما این است که شرایطی را فراهم کنیم که تمامی شهروندان بتوانند نیروگاه‌های تجدیدپذیر خورشیدی و بادی را در منازل خودشان نصب کنند.