طوفان جانگمی روز سه‌شنبه پس از عبور از اوکیناوا و مصدوم کردن چهار نفر، جزیره اصلی کیوشو در جنوب ژاپن را تهدید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - طوفان جانگمی روز سه‌شنبه پس از آوردن باد‌های شدید و هوای ناهموار به اوکیناوا، به سمت جنوب جزیره اصلی کیوشو در ژاپن حرکت کرد. به گفته مقامات ژاپنی، در اوکیناوا چهار نفر مصدوم شدند.

خبرگزاری کیودو به نقل از مقامات محلی گزارش داد که مصدومیت‌های گزارش‌شده در استان اوکیناوا روز دوشنبه در اثر سقوط و سایر حوادث مرتبط با آب و هوا در حالی رخ داد که طوفان از منطقه عبور می‌کرد. این طوفان همچنین حمل و نقل را مختل کرد و باعث شد شرکت‌های بزرگ هواپیمایی چندین پرواز را از اوکیناوا و جزیره آمامی اوشیما در استان کاگوشیما لغو کنند. انتظار می‌رود اختلالات پروازی بیشتری روز سه‌شنبه برای مسیر‌های خدمات رسانی به کیوشو و جزیره شیکوکو رخ دهد.

سازمان هواشناسی ژاپن نسبت به باد‌های شدید و بارندگی سنگین هشدار داد و نگرانی‌هایی را در مورد رانش زمین، سیل در مناطق پست و طغیان رودخانه‌ها در منطقه آمامی و بخش‌هایی از غرب ژاپن تا چهارشنبه ایجاد کرد. طوفان جانگمی، ششمین طوفان فصل، در غرب جزیره آمامی اوشیما قرار داشت و با سرعت حدود ۲۵ کیلومتر در ساعت به سمت شمال-شمال شرق حرکت می‌کرد.

منبع: آناتولی

برچسب ها: طوفان در ژاپن ، لغو پرواز ها
خبرهای مرتبط
وزیر دفاع ژاپن اتهام «نظامی‌گری جدید» علیه توکیو را رد کرد
رويكرد محتاطانه کره جنوبی نسبت به پیمان نظامی دو جانبه پیشنهادی ژاپن
گشت‌زنی گارد ساحلی چین در شرق تایوان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ترامپ، همسر نتانیاهو را تهدید کرده است
ترامپ: اگر من نبودم اسرائیلی وجود نداشت
کویت در اقدامی تنش‌زا دو دیپلمات ایرانی را اخراج کرد
سناتور آمریکایی: بعد از ۸۰ روز جنگ، ایران قوی‌تر شد
توصیه فرماندهان ارتش اسرائیل به نتانیاهو برای پایان جنگ
تداوم صعود قیمت جهانی نفت در پی تشدید تنش‌ها در منطقه
دیپلمات اروپایی: ترامپ به دنبال فرار از باتلاق جنگ با ایران است
فریدمن: ترامپ فرمانده کل قوا نیست، فرمانده راهزنان است
بودجه ۱۹ میلیارد دلاری ژاپن برای مقابله با آثار جنگ علیه ایران
گزارش والا از آزمایش ناموفق سامانه‌های ضد پهپادی در اسرائیل
آخرین اخبار
دور جدید مذاکرات آتش‌بس لبنان در واشنگتن
ادامه فضاسازی ضدایرانی؛ بحرین از بازداشت ۱۵ نفر خبر داد
عراق دستور ازسرگیری فعالیت شرکت‌های نفتی در اقلیم کردستان را صادر کرد
نتانیاهو: گاهی با ترامپ اختلاف داریم
شمار شهدای لبنانی از ۳۵۰۰ نفر گذشت
کویت در اقدامی تنش‌زا دو دیپلمات ایرانی را اخراج کرد
شهادت دو امدادگر در جنوب لبنان
ترامپ: اگر من نبودم اسرائیلی وجود نداشت
نقشه آمریکا برای درگیر کردن ارتش لبنان با حزب‌الله
فریدمن: ترامپ فرمانده کل قوا نیست، فرمانده راهزنان است
سناتور آمریکایی: بعد از ۸۰ روز جنگ، ایران قوی‌تر شد
ترامپ، همسر نتانیاهو را تهدید کرده است
توصیه فرماندهان ارتش اسرائیل به نتانیاهو برای پایان جنگ
فرار بزرگ از سرزمین‌های اشغالی
دیپلمات اروپایی: ترامپ به دنبال فرار از باتلاق جنگ با ایران است
تداوم صعود قیمت جهانی نفت در پی تشدید تنش‌ها در منطقه
بودجه ۱۹ میلیارد دلاری ژاپن برای مقابله با آثار جنگ علیه ایران
تجلیل نماینده آیت‌الله سیستانی از حماسه ملت ایران در جنگ اخیر
سازمان ملل اقدامات ضدکوبایی آمریکا را محکوم کرد
گزارش والا از آزمایش ناموفق سامانه‌های ضد پهپادی در اسرائیل
همسایگان اروپایی علیه زلنسکی هم‌پیمان شدند
هزینه ۱۰۰ میلیارد دلاری جنگ با ایران برای آمریکا
تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران
آمریکا طرح کاهش تنش مرحله‌ای ۶۰ روزه برای لبنان را پیشنهاد کرد
روسیه خواستار توضیح فرانسه درباره توقیف کشتی این کشور شد
حماس امتناع از واگذاری حکومت در غزه را تکذیب کرد
ادعای ترامپ: مذاکرات با ایران متوقف نشده است