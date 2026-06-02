باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - طوفان جانگمی روز سهشنبه پس از آوردن بادهای شدید و هوای ناهموار به اوکیناوا، به سمت جنوب جزیره اصلی کیوشو در ژاپن حرکت کرد. به گفته مقامات ژاپنی، در اوکیناوا چهار نفر مصدوم شدند.
خبرگزاری کیودو به نقل از مقامات محلی گزارش داد که مصدومیتهای گزارششده در استان اوکیناوا روز دوشنبه در اثر سقوط و سایر حوادث مرتبط با آب و هوا در حالی رخ داد که طوفان از منطقه عبور میکرد. این طوفان همچنین حمل و نقل را مختل کرد و باعث شد شرکتهای بزرگ هواپیمایی چندین پرواز را از اوکیناوا و جزیره آمامی اوشیما در استان کاگوشیما لغو کنند. انتظار میرود اختلالات پروازی بیشتری روز سهشنبه برای مسیرهای خدمات رسانی به کیوشو و جزیره شیکوکو رخ دهد.
سازمان هواشناسی ژاپن نسبت به بادهای شدید و بارندگی سنگین هشدار داد و نگرانیهایی را در مورد رانش زمین، سیل در مناطق پست و طغیان رودخانهها در منطقه آمامی و بخشهایی از غرب ژاپن تا چهارشنبه ایجاد کرد. طوفان جانگمی، ششمین طوفان فصل، در غرب جزیره آمامی اوشیما قرار داشت و با سرعت حدود ۲۵ کیلومتر در ساعت به سمت شمال-شمال شرق حرکت میکرد.
منبع: آناتولی