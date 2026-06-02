رئیس پلیس راهور فراجا از اجرای محدودیت‌های ترافیکی در محور‌های مواصلاتی کشور در راستای ارتقای ایمنی همزمان با برگزاری مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) و عید غدیر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار احمد کرمی‌اسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا، با اشاره به فرارسیدن سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) و قیام ۱۵ خرداد و پیش‌بینی افزایش سفر‌های برون‌شهری، از اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ترافیکی در محور‌های مواصلاتی کشور خبر داد.

وی گفت: به منظور ارتقای ایمنی کاربران جاده‌ای، روان‌سازی تردد و مدیریت حجم بالای سفرها، محدودیت‌های ترافیکی در محور‌های شمالی، آزادراه‌ها و برخی مسیر‌های پرتردد کشور از روز چهارشنبه ۱۳ خردادماه تا شنبه ۱۶ خردادماه اجرا خواهد شد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا افزود: تردد تمامی موتورسیکلت‌ها از ساعت ۱۲ روز چهارشنبه ۱۳ خردادماه تا ساعت ۶ روز شنبه ۱۶ خرداد ماه در محور‌های کرج ـ چالوس، هراز، فیروزکوه و محور تهران ـ سمنان ـ مشهد و بالعکس ممنوع خواهد بود.

سردار کرمی‌اسد با اشاره به محدودیت‌های آزادراه خلیج فارس گفت: تردد انواع وسایل نقلیه از مسیر جنوب به شمال آزادراه خلیج فارس (تهران ـ قم) در محدوده پل واوان تا پل شهید کاظمی از ساعت ۵ تا ۱۲ روز پنجشنبه ۱۴ خردادماه ممنوع است.

وی درباره محدودیت‌های محور کرج ـ چالوس نیز تصریح کرد: تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در این محور همچنان ممنوع است. همچنین در روز‌های سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه و شنبه مورخ ۱۲،۱۳،۱۴و۱۶ خردادماه، در صورت افزایش حجم ترافیک، محدودیت‌های یک‌طرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت اعمال خواهد شد.

رئیس پلیس راه فراجا ادامه داد: در روز جمعه ۱۵ خردادماه، از ساعت ۱۲ تردد خودرو‌ها به مقصد چالوس در آزادراه تهران ـ شمال محدود می‌شود. همچنین از ساعت ۱۳ مسیر پل زنگوله به سمت چالوس به طور کامل مسدود شده و از ساعت ۱۵ مسیر مرزن‌آباد به سمت تهران به صورت یک‌طرفه (شمال به جنوب) اجرا خواهد شد. 

وی افزود: این محدودیت‌ها تا ساعت ۲۴ ادامه داشته و پس از آن مسیر پل زنگوله تا مرزن‌آباد به حالت دوطرفه باز خواهد گشت.

سردار کرمی‌اسد درباره محدودیت‌های تردد در محور هراز گفت: تردد تمامی تریلر‌ها در این محور همچنان ممنوع است. همچنین تردد کامیون‌ها و کامیونت‌ها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت ۱۰ تا ۲۴ روز چهارشنبه ۱۳ خرداد ماه و از ساعت ۷ تا ۲۴ روز‌های پنجشنبه، جمعه و شنبه مورخ ۱۴،۱۵ و ۱۶ خردادماه ممنوع خواهد بود.

وی افزود: در صورت افزایش حجم ترافیک و بنا به تشخیص مأموران پلیس راه، محدودیت‌های یک‌طرفه مقطعی در روز‌های چهارشنبه تا شنبه (۱۳ تا ۱۶ خردادماه) در محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس اجرا خواهد شد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به محور تهران ـ فیروزکوه ـ قائمشهر اظهار کرد: در صورت افزایش بار ترافیکی، تردد انواع تریلر‌ها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت ۱۳ تا ۲۴ روز چهارشنبه ۱۳ خردادماه در مسیر جنوب به شمال و از ساعت ۷ تا ۲۴ روز جمعه ۱۵ خردادماه در مسیر شمال به جنوب ممنوع خواهد شد.

وی همچنین از اعمال محدودیت ترافیکی در محور فشم خبر داد و گفت: از ساعت ۱۷ تا ۲۰ روز جمعه ۱۵ خردادماه، تردد در انتهای محور فشم (محدوده پل حاجی‌آباد و ابتدای پیچ آریانا) به صورت یک‌طرفه به سمت خروجی فشم انجام می‌شود.

سردار کرمی‌اسد در ادامه درباره محور قدیم رشت ـ قزوین اظهار کرد: در صورت افزایش حجم ترافیک، تردد انواع تریلر‌ها و کامیون‌ها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روز چهارشنبه ۱۳ خردادماه و از ساعت ۸ تا ۲۴ روز‌های پنجشنبه و جمعه ۱۴ و ۱۵ خردادماه در این محور ممنوع خواهد بود.

وی افزود: در محور آستارا ـ اردبیل و بالعکس نیز تردد انواع تریلر‌ها و کامیون‌ها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روز جمعه ۱۵ خردادماه ممنوع است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا در پایان گفت: در محور قدیم قم ـ تهران و بالعکس نیز تردد انواع تریلرها، کامیون‌ها و کامیونت‌ها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت ۵ تا ۱۲ روز پنجشنبه ۱۴ خردادماه ممنوع خواهد بود.

سردار کرمی‌اسد از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت ترافیکی و محدودیت‌های اعمال‌شده را از مبادی رسمی پلیس راهور دریافت کرده و ضمن رعایت مقررات رانندگی، برای مدیریت زمان سفر و جلوگیری از توقف‌های غیرضروری برنامه‌ریزی لازم را انجام دهند.

برچسب ها: محدودیت ترافیکی ، جاده چالوس ، جاده هراز
خبرهای مرتبط
خدمات‌رسانی اتوبوسرانی تهران در مراسم ارتحال امام (ره)
ترافیک سنگین در چالوس و محور‌های منتهی به تهران/ بارش باران در جاده‌های شمالی
اعمال قانون بیش از ۱۵۴ هزار موتورسوار متخلف در پایتخت از ابتدای سال تاکنون
امضاء تفاهم نامه اجرایی شماره گذاری وسایل نقلیه منطقه آزاد تجاری -صنعتی ارس
بازگشایی جاده چالوس و آزادراه تهران - شمال
محدودیت‌های ترافیکی عید غدیر خم در شهر کرمان
بازگشایی دوطرفه محور چالوس و آزادراه تهران–شمال
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
بخشش زن زندانی بعد از ۱۷ سال حبس
اعتبار دومین مرحله خرید کارت امید مادر در بستر کالابرگ الکترونیکی شارژ شد
کشف بیش از ۱۰۰ هزار تخم‌مرغ فاسد در انبار غیرمجاز در روستایی در ری
پرونده سارقان زن روی میز پلیس آگاهی/ انهدام شبکه سازمان‌یافته سرقت تلفن همراه در غرب کشور
حکم قصاص قاتل شهید سرگرد محمدجواد بخشیان اجرا شد
شناسایی و برخورد قاطع با ۱۲ هنجارشکن فضای مجازی
کشف ۳۳ قبضه کلت جنگی توسط مرزبانان
رئیس قوه قضاییه: باید تکلیف خود را با بخش خصوصی مشخص کنیم
تازه‌ترین آمار بازگشت حجاج ایرانی به کشور
خدمات‌رسانی اتوبوسرانی تهران در مراسم ارتحال امام (ره)
آخرین اخبار
۸۲ درصد نقاط حادثه‌خیز در تهران اصلاح شد
ستاد حقوق بشر حمله به ناوگان جهانی صمود را محکوم کرد
پایان محدودیت تردد در جاده چالوس و آزاد راه تهران - شمال از ساعت ۱۷ امروز
تغییر ساعت فعالیت میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار در روز ۱۴ و ۱۵ خرداد
سازمان بازرسی به مدیران عامل باشگاه‌های لیگ برتر هشدار داد
محدودیت خدمات مراسم یادبود در بهشت زهرا (س) در ۱۴ خرداد
بیانیه ستاد حقوق‌بشر در محکومیت سکوت جامعه جهانی در قبال کشته شدن کودکان
سازمان عقیدتی سیاسی فراجا: غدیر، نماد پیوند دین و سیاست است
حکم قصاص قاتل شهید سرگرد محمدجواد بخشیان اجرا شد
آزادی ۴۴۰ زندانی در فاصله عید قربان تا عید غدیر
کشف ۳۳ قبضه کلت جنگی توسط مرزبانان
حمله به مناطق حفاظت‌شده ایران جنایت زیست‌محیطی جبران‌ناپذیر است
تمهیدات شهرداری منطقه ۱۹ برای برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره)
جاده چالوس یک‌طرفه شد
کشف بیش از ۱۰۰ هزار تخم‌مرغ فاسد در انبار غیرمجاز در روستایی در ری
اعتبار دومین مرحله خرید کارت امید مادر در بستر کالابرگ الکترونیکی شارژ شد
اعمال قانون بیش از ۳۸۲ هزار فقره تخلف ساکن در پایتخت از ابتدای سال تاکنون
تازه‌ترین آمار بازگشت حجاج ایرانی به کشور
بخشش زن زندانی بعد از ۱۷ سال حبس
رئیس قوه قضاییه: باید تکلیف خود را با بخش خصوصی مشخص کنیم
شناسایی و برخورد قاطع با ۱۲ هنجارشکن فضای مجازی
پرونده سارقان زن روی میز پلیس آگاهی/ انهدام شبکه سازمان‌یافته سرقت تلفن همراه در غرب کشور
غدیر در خیابان انقلاب؛ از نقالی و سرود تا مواکب اطعام
خدمات‌رسانی اتوبوسرانی تهران در مراسم ارتحال امام (ره)
انفجار نیسان در جایگاه CNG بزرگراه یاسینی؛ دو نفر مصدوم شدند
ترافیک سنگین در چالوس و محور‌های منتهی به تهران/ بارش باران در جاده‌های شمالی