ستاد مرکزی بزرگداشت امام خمینی (س) در اطلاعیه‌ای، جزئیات مراسم سی و هفتمین سالگرد بزرگداشت امام خمینی (س) را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ستاد مرکزی بزرگداشت امام خمینی (س) در اطلاعیه‌ای، جزئیات مراسم سی و هفتمین سالگرد بزرگداشت امام خمینی (س) را اعلام کرد.

متن اطلاعیه ستاد مرکزی بزرگداشت امام خمینی (س) به شرح زیر است:

بسمه تعالی

«امام خمینی (س) روح جمهوری اسلامی است»

رهبر شهید انقلاب اسلامی

مراسم سی و هفتمین سالگرد بزرگداشت رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (س)، با عید بزرگ غدیر مصادف شده و بر همگان روشن است که نهضت تاریخ‌ساز امام از آغاز تاکنون برگرفته از سرچشمه زلال ولایت مولای متقیان حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام و ائمه هدی سلام الله علیهم و بزرگداشت امام جلوه‌ای از میثاق ملت شریف ایران با مکتب ولایت است؛ و امسال در حالی برگزار ‌ می‌شود که ایران اسلامی و ملت‌های آزاده داغدار خلف صالح آن بزرگمرد الهی و شاگرد شجاع مکتب او – شهید آیت‌الله العظمی امام سید علی حسینی خامنه‌ای – است.

ملت ایران در فاصله مراسم ۱۴ خرداد ۱۴۰۴ تا امروز یک جنگ تمام عیار با دشمنان آمریکایی و صهیونیستی و هم‌پیمانان آنها را پشت سر گذاشته و هم اکنون در میانه یک نبرد عظیم دیگر است. متأسفانه دشمنان پلید و شقاوت‌سرشت در این دو نبرد رهبر و مقتدا و جمع زیادی از فرماندهان بی‌نظیر و شجاع و رزمندگان و عزیزان غیرنظامی، خصوصا کودکان معصوم میناب و تنی چند از فرهیختگان عرصه علم و سیاست و دین را از ما گرفتند و در حوادث کودتاگونه دی‌ماه نیز داغدار صد‌ها تن از هم‌وطنان خود شدیم. اما علی‌رغم تمام این دشواری‌ها، حضور یکپارچه و هوشمندانه ملت ایران قریب ۱۰۰ شب در خیابان‌ها و میادین ترجمان آیه شریفه «أَن تَقوموا لِلَّهِ مَثنىٰ وَ فُرادىٰ» است که امام بزرگوار در نخستین بیانیه سیاسی خود در سال ۱۳۲۰ آن را مبنا و اصل هدف مبارزات خود بیان فرمودند.

امروز جمهوری اسلامی ایران در سراسر جهان و به خصوص در میان آزادگان و مستضعفان عالم به لطف الهی و به واسطه حضور آگاهانه مردم و دفاع جانانه نیرو‌های مسلح مقتدر آوازه و محبوبیت بی‌نظیری یافته است. این موقعیت تحقق آرمان بلند امام در الگوی الهام‌بخشی ایران اسلامی و از اهداف ثابت رهبر شهیدمان حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای است.

در چنین شرایطی برگزاری مراسم بزرگداشت امام خمینی (س) بسیار با اهمیت و تعیین‌کننده و حضور پرشور مردم مرهمی بر داغ‌ها و مصیبت‌ها خواهد بود؛ چرا که حضور مردم در حوادث تلخ و شیرین و بحران‌ها، توصیه دائمی امام کبیر و رهبر شهید انقلاب اسلامی بوده است.

ستاد مرکزی بزرگداشت امام خمینی (س) ضمن عرض تسلیت به شما مردم شریف ایران در ماتم و عزای امامین انقلاب و تبریک عید سعید غدیر و حمایت از دولت فداکار و خدمتگزار و همه مسئولین عالی‌رتبه نظام و آرزوی سلامتی و توفیق برای رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله العالی) اعلام می‌دارد: مراسم سی و هفتمین سالگرد بزرگداشت امام خمینی (س) صبح روز پنجشنبه ۱۴ خرداد از ساعت ۹ تا ۱۱ در حرم مطهر با قرائت قرآن و با حضور مداحان اهل بیت علیهم السلام و پخش پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی و حضور شورانگیز و مضاعف میلیونی مردم و موکب‌داران میادین بر پا می‌شود و علاوه بر تهران در سراسر کشور نیز میادین و مراکز اصلی در شب و روز ۱۴ خرداد و در روز‌های منتهی به آن شاهد میثاق عاشقان با امامین انقلاب و بیعت با مقام معظم رهبری خواهد بود.

 
برچسب ها: رحلت امام خمینی(ره) ، پانزده خرداد
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