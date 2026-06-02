جامعه ورزش و جوانان با صدور بیانیه‌ای فرهنگ پهلوانی را میراث بزرگ خود دانست و بر حضور پرشور و شعور در راهپیمایی میلیونی غدیر تاکید کرد.

 باشگاه خبرنگاران جوان- در آستانه عید سعید غدیر خم وزارت  ورزش و جوانان بیانیه ای به شرح زیر صادر کرد:

سم الله الرحمن الرحیم
غدیر، تنها روایت یک واقعه تاریخی نیست؛ نقطه تلاقی ایمان، مسئولیت‌پذیری و الگوی حکمرانی مبتنی بر عدالت و کرامت انسانی است. در غدیر، امام علی (ع) به عنوان شخصیتی معرفی می‌شود که در اوج معنویت، نماد شجاعت، مردم‌داری، عدالت‌خواهی و دفاع از حقیقت است؛ ویژگی‌هایی که در طول تاریخ الهام‌بخش ملت‌ها و نسل‌ها بوده است.

جامعه ورزش و جوانان ایران که فرهنگ پهلوانی را میراث ماندگار خود می‌داند، پیوندی عمیق میان آموزه‌های غدیر و ارزش‌های ورزش اصیل ایرانی احساس می‌کند. در این فرهنگ، قدرت بدون اخلاق معنا ندارد، پیروزی بدون جوانمردی ارزشمند نیست و افتخار حقیقی در خدمت به مردم و پاسداری از عزت جامعه شکل می‌گیرد؛ همان مسیری که سیره و منش امیرالمؤمنین علی (ع) پیش‌روی انسان‌ها قرار داده است.

امروز ملت ایران نیز بار دیگر نشان داده است که در بزنگاه‌های تاریخی، با اتکا به همین سرمایه‌های اعتقادی و فرهنگی در کنار یکدیگر می‌ایستد. مقاومت و ایستادگی مردم در برابر فشار‌ها و تهدید‌های ناشی از جنگ تحمیلی و دشمنی‌های مستمر، جلوه‌ای از همان روحیه‌ای است که عزت ملی را حفظ کرده و ایران را استوار نگه داشته است.

حضور گسترده مردم در اجتماعات و صحنه‌های مختلف اجتماعی طی سال‌های اخیر نیز نشان داده است که پیوند میان هویت ملی و باور‌های دینی همچنان زنده، پویا و تعیین‌کننده است. مردمی که هر زمان پای ایران، امنیت، استقلال و ارزش‌های فرهنگی خود در میان بوده، با آگاهی و مسئولیت در میدان حضور یافته‌اند.

راهپیمایی بزرگ غدیر فرصتی است تا این همبستگی اجتماعی، باور دینی و سرمایه فرهنگی در فضایی سرشار از وحدت و نشاط مردمی به نمایش گذاشته شود. از این رو جامعه ورزش و جوانان کشور، شامل قهرمانان، پیشکسوتان، مربیان، داوران، مدیران ورزشی، ورزشکاران و جوانان فعال در عرصه‌های مختلف، از همه اعضای این خانواده بزرگ دعوت می‌کند تا با حضوری گسترده و مسئولانه در این اجتماع مردمی مشارکت کنند.

بی‌تردید حضور جامعه ورزش در کنار آحاد مردم، جلوه‌ای از تداوم فرهنگ پهلوانی، وفاداری به ارزش‌های ملی و دینی و مشارکت در خلق حماسه‌ای خواهد بود که همزمان ریشه در هویت مذهبی و انسجام ملی ایرانیان دارد؛ حماسه‌ای که پیام آن، امید، همبستگی و اعتماد به آینده ایران است.

برچسب ها: وزارت ورزش و جوان ، عید غدیر
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