باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

سرو شادکام، میراث زنده در دل کویر + فیلم

سرو کهنسال شادکام با قدمتی در حدود هزار سال، یکی از کهن‌ترین میراث‌های زنده منطقه است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرو هزار ساله روستای شادکام میراثی زنده است که سال‌ها در دل کویر خودنمایی می‌کند، این درخت سرو با بیش از ۳۱ متر ارتفاع در میان منطقه کوه بافق مقصد گردشگران شده است.

 

مطالب مرتبط
سرو شادکام، میراث زنده در دل کویر + فیلم
young journalists club

آبشار‌های فصلی روستای شادکام + فیلم

سرو شادکام، میراث زنده در دل کویر + فیلم
young journalists club

کاروان پیاده بیت‌الرضا بافق به حرم رسید + فیلم

سرو شادکام، میراث زنده در دل کویر + فیلم
young journalists club

ازدواج آسان زوج بافقی + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
حمله بیش از ۵۰ پهپاد به پترزبورگ و لنینگراد + فیلم
۱۲۰۴

حمله بیش از ۵۰ پهپاد به پترزبورگ و لنینگراد + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
شواهدی که نشان می‌دهد آمریکا از پیشرفته‌ترین سلاح‌های خود علیه ایران استفاده کرد+ فیلم
۱۱۴۹

شواهدی که نشان می‌دهد آمریکا از پیشرفته‌ترین سلاح‌های خود علیه ایران استفاده کرد+ فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
مگان کلی: «آمریکایی‌ها زیر بار گرانی له شده‌اند، اما میلیارد‌ها دلار راهی اسرائیل می‌شود» + فیلم
۹۶۵

مگان کلی: «آمریکایی‌ها زیر بار گرانی له شده‌اند، اما میلیارد‌ها دلار راهی اسرائیل می‌شود» + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
نکات مهم برای انتخاب یک انگشتر با سنگ طبیعی + فیلم
۸۶۶

نکات مهم برای انتخاب یک انگشتر با سنگ طبیعی + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
چند راهکار برای کودکانی که در طول روز خواب و شب‌ها بیدار هستند + فیلم
۸۴۶

چند راهکار برای کودکانی که در طول روز خواب و شب‌ها بیدار هستند + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha