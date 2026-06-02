از قهرمان مسابقات کشتی قهرمانی نوجوانان آسیا در هادی شهر شهرستان بابلسر استقبال شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - آئین استقبال از امیررضا طهماسب‌پور، نماینده پرافتخار کشتی منطقه هادی‌شهر، که با نمایشی مقتدرانه و جنگنده موفق شد عنوان قهرمانی کشتی فرنگی نوجوانان آسیا در وزن ۶۰ کیلوگرم را در کشور ویتنام از آن خود کند با حضور مسئولان شهرستانی و شهری برگزار شد.

در این آئین ولی زاده فرماندار بابلسر، ملک تبار رئیس اداره ورزش و جوانان بابلسر، مقدس زاده بخشدار رودبست، اسماعیل پور و حسین نسب روسای هیات کشتی بابلسر و هادی شهر و جمعی دیگری از مسئولان و پیشکسوتان کشتی و مردم حضور داشتند.

این کشتی‌گیر شایسته، پرورش‌یافته باشگاه ایران‌جوان روستای سپاه محله بخش رودبست هادی‌شهر و شاگرد مربیان دلسوز و سازنده‌ای، چون میرحسن میربابایی، رضا رضانتاج و ذوالفقار حیدری است.

این کشتی گیر خوش آتیه در رقابت‌های کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی آسیا که روز‌های هفتم و هشتم خرداد ماه در شهر دانانگ ویتنام برگزار شد، با ۴ پیروزی مقتدرانه و بدون از دست دادن حتی یک امتیاز مقابل حریفانی از تایلند، ازبکستان و قرقیزستان بر سکوی قهرمانی ایستاد.