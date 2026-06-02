باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سازمان امور مالیاتی کشور در واکنش به انتشار خبر نادرست ضمن تکذیب شایعه «معافیت مالیاتی تا سقف ۶۰ میلیارد تومان»، تاکید کرد: موضوع برداشت اشتباه خبرگزاری ایسنا از سقف بهرهمندی از «تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰» بوده است
سازمان امور مالیاتی کشور شفافسازی کرد: *برای سال ۱۴۰۵، مشاغلی که مجموع فروش سالانه آنها تا سقف ۷۲ میلیارد تومان باشد، میتوانند از امکانات و تسهیلات مقرر در تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم استفاده کنند؛* در این صورت، این مودیان از مزیت «عدم نیاز به ارائه اسناد و مدارک و اظهارنامه مالیاتی» برخوردار خواهند بود.