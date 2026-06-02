باشگاه خبرنگاران جوان - محمد نوذری استاندار قزوین در دیداری راهبردی با معاون حقوقی رئیس‌جمهور با تشریح وضعیت حساس صنایع بزرگ استان گفت: امروز قزوین به‌عنوان یکی از ارکان اصلی صنعت کشور، در خط مقدم مواجهه با پیامد‌های اقتصادی ناشی از تنش‌های بین‌المللی و جنگ تحمیلی قرار دارد و وظیفه ما در این مقطع، فراتر از نظارت‌های معمول است.

وی افزود: ما باید سپری دفاعی برای تولیدکنندگان خود بسازیم و صنایع استراتژیک ما در حوزه‌های پتروشیمی، فولاد و زنجیره تامین مواد اولیه، با چالش‌هایی دست‌وپنجه نرم می‌کنند که رفع آنها نیازمند اراده‌ای در سطح ملی است.

نوذری ادامه داد: گزارش‌ها از وضعیت واحد‌های صنعتی بزرگ استان نشان‌دهنده فشار‌های سنگینی است که بحران‌های جهانی بر پیکره تولید وارد آورده‌اند و ما به‌خوبی می‌دانیم که اختلال در زنجیره تامین مواد اولیه، تنها یک مشکل فنی یا بازرگانی نیست، بلکه به‌طور مستقیم معیشت هزاران خانوار قزوینی را هدف قرار می‌دهد.

این مسئول بیان کرد: به همین دلیل، حفظ اشتغال، خط قرمز غیرقابل‌عبور ما است و من و همکارانم در مجموعه استانداری اجازه نخواهیم داد که هیچ واحد تولیدی به‌دلیل مشکلات ناشی از جنگ و نوسانات خارجی، به سمت تعدیل نیرو یا توقف خطوط تولید حرکت کند.

به گفته وی، یکی از گره‌های اصلی که تولیدکنندگان ما را رنج می‌دهد، موانع حقوقی و بوروکراسی‌های اداری است که در شرایط بحرانی، صلب و ناکارآمد عمل می‌کنند و خواستار بازنگری جدی و تسهیل فرآیند‌های قانونی هستیم و تلاش ما این است که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقوقی دولت، راهکار‌هایی میان‌بر برای حمایت از صنایع استراتژیک فراهم کنیم تا تولیدکننده ما در میانه جنگ اقتصادی، نگران بن‌بست‌های اداری نباشد.

نوذری ادامه داد: استان قزوین با دارا بودن شهرک‌های صنعتی حیاتی، نبض تپنده اقتصاد ایران است و اگر امروز برای رفع چالش‌های پتروشیمی‌ها و صنایع فولاد خود چاره‌جویی نکنیم، آسیب‌های آن به کل کشور سرایت خواهد کرد و ما با تمام قوا پیگیر هستیم تا دسترسی به مواد اولیه تسهیل شود و ثبات اقتصادی به فضای کسب‌وکار استان بازگردد.

وی اضافه کرد: با حمایت‌های مستمر ملی و رفع موانع قانونی، می‌توانیم این تهدید‌ها را به فرصتی برای نوسازی و تقویت بنیه تولید داخلی تبدیل کنیم.

استاندار قزوین گفت: امروز از عمق مشکلات کارگران استان قزوین آگاه هستیم و در بالاترین سطوح حاکمیتی برای حل آنها می‌جنگیم و هدف نهایی ما این است که این حمایت‌ها مستقیما در سفره مردم و امنیت شغلی جوانان قزوین ملموس باشد و اجازه نمی‌دهیم تلاطم‌های جهانی، آرامش اقتصادی استان ما را بر هم بزند.

منبع: استاندار قزوین