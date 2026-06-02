دانش آموزان مدرسه پیش‌دبستانی و ابتدایی پسرانه در تهران با برگزاری بازارچه خیریه و به نیت دانش‌آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب، زندانی آزاد کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سه سال است که دانش‌آموزان مدرسه پیش‌دبستانی و ابتدایی پسرانه تفکر برتر تهران، با همراهی خانواده‌ها، معلمان و مسئولان مدرسه، مهربانی را از کلاس درس فراتر برده‌اند و با برگزاری بازارچه‌های خیریه، سهم خود را در آزادی زندانیان جرایم غیرعمد ایفا می‌کنند؛ بچه‌هایی که با دستان کوچک‌شان، دل‌های بزرگی را روانه خانه‌های چشم‌انتظار کرده‌اند.

امسال نیز در آخرین روزهای سال گذشته و در آستانه ماه مبارک رمضان، بازارچه خیریه این مدرسه با مشارکت دانش‌آموزان برگزار شد؛ بازارچه‌ای که درآمد حاصل از آن قرار بود صرف آزادی زندانیان نیازمند شود، اما با آغاز جنگ تحمیلی سوم و حمله ناجوانمردانه به مدرسه شجره طیبه میناب، این اقدام خیرخواهانه رنگ و بوی دیگری گرفت و دانش‌آموزان مدرسه تفکر برتر تصمیم گرفتند آزادی زندانیان را به نیت دانش‌آموزان شهید آن مدرسه انجام دهند؛ تصمیمی که معنای تازه‌ای به همدلی و انسان‌دوستی بخشید.

عباس کشانی، مدیر ستاد مردمی دیه استان تهران، با اشاره به نقش نوجوانان و دانش‌آموزان در حمایت از آزادی زندانیان، گفت: یکی از ارزشمندترین گروه‌هایی که در سال‌های اخیر در کنار ستاد دیه قرار گرفته‌اند، نوجوانان و حتی کودکان هستند؛ نسلی که با وجود سن کم، نگاه مسئولانه‌ای به مسائل اجتماعی دارند و با حضور در پویش‌های مختلف، سهم خود را در این مسیر ایفا می‌کنند.

وی افزود: مدرسه پیش‌دبستانی و ابتدایی پسرانه تفکر برتر از سال ۱۴۰۲ با برگزاری مراسم گلریزان و بازارچه‌های خیریه، در کنار ستاد دیه قرار گرفته و با مشارکت دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان کمک‌های ارزشمندی برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد جمع‌آوری کرده است. حاصل این همراهی، آزادی ۱۰ زندانی جرایم غیرعمد بود؛ زندانیانی که دوباره به آغوش خانواده‌هایشان بازگشتند.

به گفته مدیر ستاد دیه استان تهران، سه نفر از زندانیان آزادشده، زنان سرپرست خانواری بودند که خود نیز مادر بودند و فرزندانشان روزهای سخت دوری را پشت سر گذاشته بودند؛ مادرانی که با همت دانش‌آموزان و نیت خیر آنها، دوباره کنار فرزندان‌شان قرار گرفتند.

کشانی در پایان ابراز امیدواری کرد این حرکت ارزشمند به مدارس بیشتری گسترش پیدا کند و گفت: امیدواریم با پیوستن مدارس دیگر به این پویش، شاهد آزادی زندانیان بیشتری باشیم و فرهنگ احسان، مسئولیت‌پذیری و نیکوکاری از سال‌های کودکی در مدارس بیش از گذشته تقویت شود.

منبع: قوه قضاییه

برچسب ها: آزادی زندانیان ، شهادت دانش آموزان
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