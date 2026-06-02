باشگاه خبرنگاران جوان -حسین ساجدینیا رییس سازمان مدیریت بحران روز سهشنبه در سفر به شهرستان لردگان چهارمحال و بختیاری با اشاره به موضوع بازسازی مناطق جنگی اظهار داشت: با وجود محدودیت اعتبارات، خوشبختانه اقدامات لازم در استانها صورت گرفته و گزارشها به ستاد بازسازی کشور به ریاست معاون اول رییسجمهور ارائه شده است.
وی ادامه داد: در همین راستا اولویت بازسازی شامل خانههای مردم، خودروهای آسیبدیده و کارخانهها است و این مهم با جدیت و سرعت در دستور کار قرار گرفته است.
رییس سازمان مدیریت بحران در ادامه به دغدغه کشاورزان در شرایط کنونی کشور اشاره کرد و افزود: جلسات خوبی با بیمه کشاورزی برگزار شده و پیگیر هستیم تا با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، مشکلاتی غیر از بحث گندم نیز حل شود.
ساجدینیا در خصوص تنش آبی گفت: اگر طرحی توسط وزارت نیرو ارائه شود و به تایید استاندار برسد، هر کمکی لازم باشد انجام میدهیم، حتی اگر خارج از اعتبارات مصوب باشد.
وی همچنین به موضوع آتشسوزی در استانهای زاگرسنشین اشاره کرد و گفت: با وجود بارشهای خوب بهاری و سرسبزی شکل گرفته، اما همین سبزهزار وقتی خشک شود، خطر حریق را افزایش میدهد از همین رو از دهیاران، بخشداران و فرمانداران انتظار میرود در این خصوص مراقبت ویژه داشته باشند.
رییس سازمان مدیریت بحران با اعلام خبرهای خوش در حوزه امکانات هوایی کشور نیز گفت: با موافقت وزرای مربوطه، خریداری ۲ فروند هواپیمای پهنپیکر و همچنین بالگردهایی برای اطفای حریق در دستور کار قرار گرفته و ایران در آینده نهچندان دور به یکی از کشورهای پیشرفته در حوزه اطفای حریق تبدیل میشود.
وعده قائم مقام وزیر کشور: حمایت ویژه از حوزه انتخابیه لردگان
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس شورای اسلامی نیز در این سفر وعده حمایت ویژه از حوزه انتخابیه لردگان، خانمیرزا و فلارد را داد و اظهار داشت: اتفاقات خوبی در حوزه شهرداریها و دهیاریها برای منطقه در نظر گرفته شده است.
علیرضا احمدی افزود: تلاشهای خوبی از سوی مسوولان و نماینده مجلس در حوزه انتخابیه انجام گرفته است که برای تقویت و تداوم ان ما نیز حمایتهای لازم را در دستور کار قرار میدهیم.
وی تصریح کرد: از نزدیک شاهد پیگیریهای امور شهرستان از سوی مسوولان هستیم و این مصداق خدمتگذاری خالصانه به مردم است.
به گزارش ایرنا، جمعی از اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی به همراه تعدادی از مسولان ملی روز سهشنبه به لردگان چهارمحال و بختیاری سفر کردند.
در این سفر که استاندار چهارمحال و بختیاری و مسوولان محلی نیز همراه حضور دارند، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ظرفیت و نیازهای شهرستان لردگان از نزدیک آشنا میشوند.