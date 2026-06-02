باشگاه خبرنگاران جوان - آیین بهرهبرداری از ۴ بازار میوه و ترهبار در ۴ محله از تهران و فاز توسعهای بازارهای تهران ویلا و زرگنده در قالب دویست و نوزدهمین پویش امید و افتخار امروز -سهشنبه ۱۲ خردادماه ۱۴۰۵- با حضور داوود گودرزی معاون خدماتشهری و محیطزیست شهرداری تهران و مهدی بختیاریزاده مدیرعامل سازمان میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران برگزار شد.
مهدی بختیاریزاده، مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران در جمع اصحاب رسانه اظهار کرد: امروز چهار بازار جدید میوه و ترهبار در مناطق ۱، ۱۱، ۱۴ و ۱۷ تهران افتتاح میشود. از این تعداد، سه بازار بهصورت تأسیسی و برای نخستین بار در محلات فاقد بازار احداث شدهاند. همچنین دو بازار «زرگنده» در منطقه ۳ و «تهرانویلا» در منطقه ۶ پس از اجرای عملیات عمرانی گسترده، توسعه، بهسازی و نوسازی شدهاند.
بختیاریزاده با اشاره به تأثیر این پروژهها بر دسترسی شهروندان به خدمات سازمان میادین افزود: با افتتاح این بازارها، سه محله در مناطق ۱۱، ۱۴ و ۱۷ که پیش از این فاقد بازار میوه و ترهبار بودند، از این خدمت بهرهمند میشوند. همچنین در منطقه ۱ نیز بازار جدیدی جایگزین بازار قبلی شده است؛ بازاری که پس از تخریب مجموعه پیشین، در مکانی مناسبتر، با مساحت بیشتر و خدمات کاملتر احداث و امروز افتتاح میشود.
مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران درباره سازوکار قیمتگذاری در این مراکز گفت: در سازمان میادین، قیمتگذاری بر اساس فاکتورهای خرید و فروش انجام نمیشود و موضوع حاشیه سود به شکل متعارف مطرح نیست. قیمتها از طریق فرآیند کشف قیمت و با توجه به مبادی تولید، مراکز عمده عرضه و سایر شاخصهای مؤثر تعیین میشود. پس از محاسبه هزینهها، نرخ مصرفکننده اعلام و بهصورت هفتگی در قالب نرخنامه رسمی سازمان منتشر میشود.
وی ادامه داد: تمامی بازارهای میوه و ترهبار در سطح شهر تهران موظف به عرضه کالاها بر اساس همین نرخنامه هستند و قیمتها در همه مراکز یکسان است.
بختیاریزاده با اشاره به تفاوت قیمت کالاها در میادین نسبت به سطح شهر تصریح کرد: براساس گزارشهای رسمی و هفتگی بانک مرکزی، قیمت کالاهای عرضهشده در میادین میوه و ترهبار بین ۱۶ تا ۵۵ درصد کمتر از میانگین قیمتهای سطح شهر تهران است. این میزان بسته به نوع کالا متفاوت است.
در حوزه مرغ و تخممرغ، قیمتها تا ۱۶ درصد پایینتر از میانگین شهر است
وی توضیح داد: در حوزه مرغ و تخممرغ، قیمتها حدود ۱۵ تا ۱۶ درصد پایینتر از میانگین شهر تهران است. در گروه حبوبات بهطور متوسط حدود ۲۵ درصد و در بخش میوه و سبزیجات نیز بهطور میانگین بین ۴۵ تا ۴۶ درصد پایینتر از میانگین قیمتهای سطح شهر عرضه میشود.
مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران، علت این فاصله قیمتی را تشخیص قیمت صحیح، نظارت مستمر بر نرخها و حذف یا کاهش واسطهها در زنجیره تأمین عنوان کرد.
وی درباره وضعیت دسترسی شهروندان به میادین و بازارهای میوه و ترهبار گفت: در حال حاضر میانگین فاصله برای رسیدن به میادین و بازارهای سازمان در سطح شهر تهران کمتر از ۹۳۰ متر است؛ به این معنا که شهروندان در هر نقطه از تهران بهطور متوسط با پیمودن کمتر از ۹۳۰ متر میتوانند به نزدیکترین بازار میوه و ترهبار دسترسی پیدا کنند.
بختیاریزاده افزود: البته برنامه سازمان آن است که در تمامی محلات شهر تهران بازار میوه و ترهبار مستقر شود. در حال حاضر هنوز تعدادی از محلات در برخی مناطق از این خدمات برخوردار نیستند و برای رفع این کمبود، چندین پروژه در دست ساخت قرار دارد که بخشی از آنها تا پایان امسال به بهرهبرداری خواهد رسید و برخی دیگر به دلیل حجم بالای عملیات عمرانی، در سال آینده افتتاح میشوند.
وی تأکید کرد: سازمان مدیریت میادین در تلاش است در محلات فاقد بازار، زمین مناسب برای احداث مراکز جدید تأمین شود تا دسترسی شهروندان به این خدمات بیش از پیش افزایش یابد.
مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران درباره چالش تأمین زمین نیز گفت: این مشکل عمدتاً در مناطق دارای بافت متراکم و کمبود سرانههای خدماتی مشاهده میشود. برای نمونه، منطقه ۱۱ یکی از مناطقی بود که به دلیل تراکم بالا و محدودیت زمین با مشکلاتی مواجه بود، اما با همکاری و پیگیریهای مدیریت شهری، زمینه احداث بازار جدید در این منطقه فراهم شد.
وی افزود: علاوه بر این، زمینهای دیگری نیز در دست تأمین و آمادهسازی قرار دارد تا روند توسعه بازارهای میوه و ترهبار در این مناطق ادامه پیدا کند.
مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران درباره امکان راهاندازی بازار در شهرکهای مسکونی دارای جمعیت قابل توجه اظهار کرد: سازمان آمادگی دارد در قالب مشارکت با مدیریت این شهرکها، بازارهای مشارکتی راهاندازی کند تا خدمات مورد نیاز ساکنان بهصورت مستقیم در محل زندگی آنان ارائه شود.
وی ادامه داد: پیش از این نیز نمونههایی از بازارهای مشارکتی در داخل برخی شهرکها راهاندازی و افتتاح شده است. در صورت وجود ظرفیت و اعلام آمادگی از سوی مدیریت شهرکها، سازمان میادین آماده ارائه خدمات و اجرای چنین طرحهایی برای رفاه بیشتر شهروندان خواهد بود.
بختیاریزاده درباره برنامه افتتاح بازارهای جدید تا پایان سال گفت: تلاش ما بر این است که پروژههای در حال اجرا در سریعترین زمان ممکن تکمیل و به بهرهبرداری برسند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به همکاری با سایر شهرهای کشور اشاره کرد و گفت: سازمان مدیریت میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران در حوزه انتقال دانش، تجربیات و الگوهای مدیریتی آماده همکاری با شهرداریهای سراسر کشور است.
مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران افزود: تاکنون نیز مسئولان و مدیرانی از استانها و شهرهای مختلف کشور در تهران حضور یافته و جلسات تخصصی برای تبادل تجربیات برگزار شده است. این روند ادامه خواهد داشت و در صورت نیاز سایر شهرداریها، آمادگی داریم دانش و تجربیات خود را در زمینه راهاندازی، مدیریت و توسعه بازارهای میوه و ترهبار در اختیار آنان قرار دهیم.
بختیاریزاده در پاسخ به پرسشی درباره فعالیت پنجشنبهبازارها و جمعهبازارها نیز تصریح کرد: مدیریت و راهبری این مراکز در حوزه مسئولیت سازمان مدیریت میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران قرار ندارد و این بازارها زیرمجموعه شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران هستند.
مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران، از گسترش همکاری با تجار و تأمینکنندگان کالاهای اساسی خبر داد و گفت: در حوزه تأمین اقلام اساسی از جمله برنج، گوشت و سایر کالاهای مورد نیاز شهروندان، همکاریهای گستردهای با جمعی از تجار و فعالان اقتصادی آغاز شده است.
وی افزود: بخشی از این کالاها از طریق واردات تأمین میشود و سازمان مدیریت میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران نیز در برخی حوزهها به صورت مستقیم وارد عمل شده است.
برنامههای سازمان میادین در حوزه تأمین گوشت
بختیاریزاده با اشاره به برنامههای سازمان در حوزه تأمین گوشت اظهار کرد: بهویژه در زمینه تأمین و واردات گوشت، اقدامات مستقیمی از سوی سازمان در حال انجام است تا بتوانیم بخشی از نیاز بازار را با قیمت مناسبتر تأمین کنیم.
مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران ادامه داد: نتایج این اقدامات هماکنون در بازارهای میوه و ترهبار قابل مشاهده است و شهروندان در صورت مراجعه به این مراکز، تفاوت قیمت کالاها را نسبت به بسیاری از بازارهای دیگر بهطور محسوس مشاهده خواهند کرد.
وی تصریح کرد: این تفاوت قیمت حاصل برنامهریزی، تأمین مستقیم کالا و اقدامات اجرایی مجموعه سازمان مدیریت میادین است که با هدف کاهش هزینههای خانوار دنبال میشود.
بختیاریزاده در تشریح یکی از مصادیق این سیاست گفت: در حال حاضر ران گوسفندی منجمد که از محل واردات گوشت تأمین میشود، در بازارهای میوه و ترهبار شهرداری تهران با قیمت هر کیلوگرم یک میلیون و ۲۲۰ هزار تومان به مصرفکنندگان عرضه میشود.
وی با تأکید بر اهمیت همکاری دستگاههای مختلف در حوزه تأمین کالاهای اساسی افزود: بخشی از فرآیندهای اجرایی و صدور مجوزهای مرتبط با واردات و تأمین کالا در اختیار وزارتخانههای ذیربط قرار دارد و تعامل میان شهرداری تهران و دستگاههای اجرایی ملی در این زمینه جریان دارد.
مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد گامهای بزرگتر و مؤثرتری در حوزه تنظیم بازار، تأمین کالاهای اساسی و کاهش قیمتها برداشته شود، لازم است همکاری و هماهنگی میان شهرداری و دستگاههای مسئول در سطح ملی روانتر، منسجمتر و گستردهتر از گذشته دنبال شود.